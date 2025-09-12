El PP de Pravia acusa al gobierno de adjudicar el uso de montes afines al PSOE

La aprobación de uso por parte de cuatro ganaderos de una parcela en un monte de Villavaler para pasto ha generado debate en el ... Ayuntamiento de Pravia.

El gobierno local aprobó en un pleno extraordinario las solicitudes de cuatro ganaderos para el uso del monte como pastizal para el ganado, algo que ha traído las críticas del PP que acusa directamente al alcalde, David Álvarez, de adjudicar «a dedo» estas fincas.

Las acusaciones del PP se dan debido a que uno de los ganaderos aparecía en las listas del PSOE, mientras que los otros tres pertenecerían a su círculo cercano. El portavoz del PP, Alberto Morán, explica que no se llevó a cabo un proceso transparente de información del proceso llegando así a los todos ganaderos interesados. «La información solo llegó a una persona cercana al alcalde, amigo suyo y compañero del PSOE», señalan desde la oposición y acusan al ganadero de haber compartido la información «con otras tres personas de su entorno familiar».

Previamente a la celebración del pleno se emitieron dos informes jurídicos en los que se informa «desfavorablemente la propuesta» ya que «no consta en el expediente que se siguiera procedimiento alguno ni se cumpliera los principios de publicidad y libre concurrencia, lo cual haría que la adjudicación adoleciera de un vicio de nulidad de pleno derecho».

Ante estas acusaciones, David Álvarez afirma que el Ayuntamiento no se encarga de adjudicar nada. «Lo que se llevó a pleno es que no se muestra inconveniente en que los cuatro solicitantes que hubo puedan optar a usar los pastizales. A partir de ahí se envía la notificación a la consejería». Álvarez asegura que se sigue el procedimiento común, algo que ya se hizo en otras ocasiones sin problemas, y aclara que el pastizal se dividirá entre los solicitantes según varios criterios. «No es excluyente, no es que se le de a uno solo», afirma.

«El Partido Popular lo primero que tiene que hacer es conocer los procedimientos administrativos y no hablar de adjudicaciones por parte del Ayuntamiento cuando no es así. Dentro del procedimiento el Principado nos pide si hay objeción o no en que estos ganaderos usen ese monte», señala el alcalde.