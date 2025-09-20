El Principado llevará a cabo un nuevo dragado en La Arena y San Esteban por 533.915 euros Medio Ambiente acaba de sacar a licitación el contrato por el que se prevé la retirada de 30.000 metros cúbicos de sedimento

L. L.P. LA ARENA. Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El puerto de La Arena será sometido a un nuevo dragado. Después de meses solicitando que se llevara a cabo esta actuación en la ría del Nalón, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de dragado en los puertos de La Arena, en Soto del Barco, y San Esteban, en Muros de Nalón.

El presupuesto máximo de licitación asciende a 533.915 euros y las obras conllevarán un plazo estimado de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de octubre.

El objetivo principal de la actuación es mejorar las condiciones de navegación y operatividad en ambos puertos mediante la retirada de sedimentos acumulados. De esta manera, en el puerto de La Arena se actuará en la dársena, con el fin de facilitar el uso por parte de embarcaciones pesqueras y de recreo.

En este caso, la superficie de dragado será de 12.983 metros cuadrados, con una profundidad media de -2 metros, y se retirarán aproximadamente 10.077 metros cúbicos de material.

En el caso de San Esteban, se intervendrá en el canal de acceso al puerto, donde se prevé dragar una superficie de 17.403 metros cuadrados y alcanzar una profundidad media de -3 metros. Se estima que se retirarán unos 19.770 metros cúbicos de sedimentos.

En total, entre ambas actuaciones se eliminarán más de 30.000 metros cúbicos de sedimentos. Estas obras se enmarcan en el programa de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias desarrolla de forma continua en los puertos de su competencia. Dichas intervenciones se llevan a cabo tanto con medios propios –a través de la embarcación ‘La Nalona’– como mediante licitación pública, como es el caso de esta actuación o la realizada recientemente en el puerto de Bustio.

El último dragado se produjo en 2023 con un coste cercano a los 415.000 euros y la retirada de 22.000 metros cúbicos de sedimentos. Desde entonces el sedimento acumulado en la ría del Nalón ha ido creciendo hasta complicar la operatividad en la navegación. El PP asturiano considera, no obstante, que los dragados son una solución provisional y abogan por la construcción de una escollera que filtre la entrada a la ría.