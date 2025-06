«Fui valiente y tomé la decisión de coger el hotel porque es único»

L. L. P. SOTO DEL BARCO. Jueves, 5 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La historia de los hermanos Tascón con el Hotel Palacio de la Magdalena puede definirse como una historia de amor. «Hubo una época en la que yo pasaba todas las semanas por esta carretera y a la vuelta había mucha caravana de coches. Vi esta finca y un día me dio por subir y ver el palacio y me enamoró de tal forma que no pude salir de aquí».

Lo recuerda así Ricardo Tascón, el único que queda de entonces y quien mañana recibirá el título de Hijo Predilecto de Soto del Barco, un galardón que el Ayuntamiento aprobó otorgar a él y a su hermano Teodorino, fallecido el año pasado.

El hotel con el tiempo ha conseguido imponerse como un lugar de referencia para la celebración de eventos durante todo el año. Su ubicación era ya un handicap. «Esto solamente puede hacerlo alguien que no esté bien de la cabeza o que sea muy decidido. Yo fui decidido y valiente, y tomé la decisión de rehabilitarlo porque esto es un sitio único en capacidad, lugar, vistas... reúne muchas condiciones», señala Ricardo Tascón, quien recuerda que no ha sido un camino fácil a lo largo de estos años.

Primero les tocó superar la crisis de 2008, después la de 2017 y finalmente la de la pandemia, de la que actualmente se siguen recuperando. «Por la dinamización de la zona el hotel nació un poco pronto. El entorno a nivel de evolución turística no le acompañaba al principio. Hoy en día sí, porque la Corporación y la Mancomunidad están unidas luchando por colocar esta zona donde se merece», afirma.

Ricardo Tascón tampoco se olvida de los empleados a lo largo de estos años y asegura que «una empresa la hace el empresario, pero quien la saca adelante son los trabajadores y de eso estoy orgulloso».

