«Con estas ayudas la ganadería saldrá adelante aunque yo me jubile, es una tranquilidad»

Uno de los principales problemas que tienen las explotaciones agroganaderas asturianas es la elevada edad media de sus titulares (bien por encima de los 55 ... años) en conjunción con el hecho de que el relevo generacional no está asegurado en la mayoría de ellas. Consciente de que eso limita las posibilidades de futuro del sector, la Comisión Regional del Banco de Tierras, a cuyo frente se encuentra José Ramón Feito, ha concedido 209.919 euros en ayudas de sucesión de explotaciones que permitirán la continuidad de cinco ganaderías en los concejos de Navia, Cangas del Narcea, Grado, Llanes y Santa Eulalia de Oscos.

José Ramón Feito ha visitado esta mañana en este último concejo la explotación avícola y de vacuno de carne que José Manuel Villabrille posee en Teixeira, a apenas un kilómetro lineal de la frontera con Galicia, que es una de las cinco que recibirán subvenciones a través de esta nueva línea que se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac). Villabrille, que cumplirá 64 años el próximo otoño, indicó que «llevo desde los 21 años con esta explotación familiar, desde que volví de la mina de As Pontes, a donde fui a trabajar a los 19 años». Ahora, con la jubilación encima, la amenaza de cierre se cernía sobre una explotación que tiene 60 madres en producción de asturiana de los valles y que cuenta con una moderna nave de cría para pollos camperos (pitu caleya), con capacidad para producir tres lotes de 2.000 animales cada año.

Sin embargo, «gracias a que podemos aprovechar estas ayudas que gestiona el banco de tierras, que son muy importantes y están muy bien pensadas, mi sobrino podrá hacerse cargo de esta explotación y unirla a las que él tiene en Santa Marina y en Llan (Taramundi). Siempre critiqué -añade José Manuel Villabrille- que los jubilados se quedasen con las ayudas de la PAC, y con este modelo lo que haces es ceder a quien te sucede toda la ayuda y la explotación, que sigue activa y con las ayudas donde tienen que estar, en el sector», así que «con estas ayudas la ganadería saldrá adelante aunque yo me jubile, es una tranquilidad».

Estas ayudas fomentan que profesionales próximos a la jubilación transfieran sus explotaciones a otras personas, de forma que se garantiza el relevo generacional en el sector primario. En esta primera convocatoria, tres hombres y dos mujeres que planean poner fin a su etapa laboral -José Manuel Villabrille, entre ellos- recibirán una ayuda media de 41.983 euros durante los próximos cinco años.

De esta forma, las cinco ganaderías continuarán realizando inversiones encaminadas a mejorar su rentabilidad y, pasado un lustro, sus actuales titulares las cederán en óptimas condiciones, mediante un contrato de arrendamiento o venta, a otros cinco ganaderos, cuya edad media se sitúa en los 45 años.

Además de la explotación mixta de vacuno y avícola que ha visitado hoy el gerente del Banco de Tierras en Santa Eulalia de Oscos, este modelo se replicará en otras dos ganaderías de vacuno de Cangas del Narcea, otra dedicada a la producción láctea en Navia y una más en Llanes, en la que se cría ganado vacuno y equino.

Esta nueva línea de ayudas cuenta con financiación de tres administraciones: la Unión Europea aporta, a través del Feader, un 60%, mientras que el Principado sufraga un 28% y el Estado, el 12% restante. La intención del Gobierno de Asturias es lanzar una segunda convocatoria de subvenciones a la sucesión de explotaciones entre septiembre y octubre.