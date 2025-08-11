El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel y José Manuel Villabrille, en la explotación de la familia en Teixeira (Santalla de Oscos), donde hoy les visitó el gerente del Banco de Tierras, José Ramón Feito E. C.
Relevo generacional en explotaciones ganaderas de Asturias

«Con estas ayudas la ganadería saldrá adelante aunque yo me jubile, es una tranquilidad»

El Banco de Tierras comienza a visitar las explotaciones agroganaderas en las que las ayudas a la sucesión apoyan la continuidad

Octavio Villa

Octavio Villa

Teixeira (Santa Eulalia de Oscos)

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:15

Uno de los principales problemas que tienen las explotaciones agroganaderas asturianas es la elevada edad media de sus titulares (bien por encima de los 55 ... años) en conjunción con el hecho de que el relevo generacional no está asegurado en la mayoría de ellas. Consciente de que eso limita las posibilidades de futuro del sector, la Comisión Regional del Banco de Tierras, a cuyo frente se encuentra José Ramón Feito, ha concedido 209.919 euros en ayudas de sucesión de explotaciones que permitirán la continuidad de cinco ganaderías en los concejos de Navia, Cangas del Narcea, Grado, Llanes y Santa Eulalia de Oscos.

