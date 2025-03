Cómo colaborarán el Banco de Tierras y Reader para resucitar el campo asturiano

El campo asturiano, y en particular el sector de la ganadería de leche y de carne y los nuevos cultivos que generan diversificación de la ... actividad económica, se encuentran ante un momento clave. Mientras los mercados reclaman eficiencia y disminución de los costes básicos de explotación, la mayor parte de las explotaciones ganaderas tienen titulares y propietarios cercanos a la edad de jubilación y con dificultades o, directamente, imposibilidad de relevo generacional. Desde hace dos años se viene madurando una colaboración entre la Comisión Regional del Banco de Tierras y la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), como ya adelantó EL COMERCIO en junio de 2023, que este lunes se ha plasmado en un convenio de colaboración entre ambas entidades con un objetivo muy claro: mantener en activo las explotaciones que corren el riesgo de cierre por jubilación sin relevo generacional, y favorecer la adaptación de esas explotaciones y de la estructura productiva subsiguiente a los nuevos desafíos del mercado.

El gerente del Banco de Tierras y el presidente de Reader, José Ramón Feito y Belarmino Fernández, respectivamente, han firmado este lunes por la mañana, en la sede ovetense de Reader y en presencia del gerente de la red, Juan Antonio Lázaro, un 'protocolo general de actuación para la colaboración en acciones de difusión en el ámbito del relevo generacional y modernización de las explotaciones agrarias'.

Más allá de los contenidos del protocolo, ambas entidades se reconocen complementarias. El Banco de Tierras tiene toda la capacidad administrativa de la Consejería de Medio Rural y del Gobierno del Principado, así como conexión directa con todos los ayuntamientos. La red Reader, por su parte, cuenta con once grupos de desarrollo rural distribuidos por todo el territorio de la región que mantienen un contacto directo con los emprendedores, tanto los que tienen explotaciones en funcionamiento como con aquellos que llegan al territorio con proyectos de desarrollo económico y necesitan entrar en contacto con aquellos de los primeros en disposición de ceder terrenos o explotaciones completas.

El acuerdo pasa por varios objetivos, que Feito y Fernández explicitaron. «Se trata de coordinar las acciones de los agentes económicos, socioculturales y entidades locales que intervienen en una zona. Además, a través de Reader nos integraremos en las redes de desarrollo nacionales y comunitarias, promoveremos el desarrollo socioeconómico de los territorios rurales y representaremos y defenderemos los intereses del medio rural asturiano ante las administraciones autonómica, nacional y europea».

65.000 euros en ayudas al cedente

Belarmino Fernández puso un par de buenos ejemplos de cómo puede actuar este convenio. Pongamos que «alguien quiere poner una gran plantación de arándanos en una zona en la que hay varias explotaciones a punto de pasar sus propietarios a jubilación. Nosotros tenemos el conocimiento de los terrenos disponibles y pondremos en relación a unos con otros y favoreceremos ese relevo». Otro ejemplo pertinente, y en realidad el que centrará buena parte de la actividad es «el de las granjas lecheras», según Fernández, a lo que Feito subrayó que «es un sector en el que la falta de relevo es preocupante. Se trata de que esas ganaderías no queden sin actividad».

¿Cómo se fomenta ese relevo?

Por una parte, el Banco de Tierras ya prevé ayudas, que en su actual convocatoria se podrán solicitar hasta el próximo 2 de junio, de hasta 65.000 euros al propietario cedente de la explotación. La cuantía dependerá del tamaño de la explotación, de los terrenos que ceda y también del compromiso de facilitar el relevo con asesoramiento y formación por parte del cedente a quien recoja el testigo, en el caso de que este último lo necesitase.

Las oficinas comarcales de la red Reader, además, funcionarán en completa colaboración con el Banco de Tierras, de forma que los interesados podrán acudir a ellas para iniciar todos los trámites.

Un aspecto importante y en el que el Principado avanzará próximamente es la «aclaración de la propiedad de los terrenos», en particular de aquellos que están en desuso, según anotaron ambos. Feito indicó que desde el Principado «próximamente se pondrá en marcha una medida para aclarar la propiedad», mientras que Belarmino Fernández recordó que «los ayuntamientos llevamos años reclamando una ley de la propiedad agraria en las zonas de montaña» que simplifique las formas de propiedad y ayude a determinar ésta.

Ley de Agricultura Familiar

Por otra parte, el gerente de la red, Juan Antonio Lázaro, anotó que se está preparando también la trasposición asturiana a la futura Ley de Agricultura Familiar que prepara el Ministerio de Agricultura. En el caso asturiano, «incluirá medidas de clarificación de la propiedad, con ayudas a tanto alzado por costes simplificados para todos los gastos que genere esa clarificación y con la obligación de poner en valor los terrenos en desuso o bien ceder su usufructo, que no su propiedad, al Banco de Tierras. Se trata de una ayuda y no de una expropiación, de forma que no se pierde la propiedad, pero sí el usufructo, a no ser que el propietario ponga en actividad los terrenos».

De esta forma, Asturias se haría eco de una medida que ya viene funcionando en Galicia a través de su Ley de Tierras, si bien en la comunidad vecina se prevé la expropiación forzosa si en el plazo de cinco años desde la primera comunicación los terrenos baldíos no se ponen en algún tipo de actividad agroganadera.