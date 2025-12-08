El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, en la última conferencia de presidentes, en junio. EFE
Presidente de Asturias

Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón

El proyecto de presupuestos extiende a los altos cargos la mejora acordada para los empleados públicos. El asturiano es el segundo que menos cobra de entre los presidentes autonómicos

E. P.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:34

Comenta

El presidente del Principado, Adrián Barbón, como sus consejeros y el resto de altos cargos verán mejoradas sus retribuciones en consonancia al incremento salarial acordado para los empleados públicos, según confirmó el Ejecutivo a este periódico. Barbón se suma a sus homólogos de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha, los líderes territoriales que, hasta el momento, han previsto un incremento salarial en 2026 extendiendo para ellos la subida acordada para los funcionarios.

Así aparece reflejado en los Presupuestos de cada comunidad, consultados por Europa Press, aunque el número total de presidentes que se incrementarán su salario aún se desconoce porque muchos Gobiernos autonómicos siguen elaborando sus cuentas.

Según Newtral, Barbón gana 72.978 euros brutos, el segundo sueldo más bajo de entre los presidentes, solo detrás de la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Lidera la clasificación el presidente de Cataluña, Salvador Illa, con 140.257 euros, lo que supone más de 35.000 euros por encima del propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

