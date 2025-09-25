El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gabriel Bernal, durante su discurso. Mario Rojas

Bernal advierte del «inquietante aumento de menores víctimas de prostitución por parte de adultos»

El Fiscal Superior de Justicia de Asturias sostiene que, «pese a la delicada situación que atraviesa la institución» a nivel nacional, «no debemos permitir que las circunstancias excepcionales distorsionen la imagen de ella»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:17

«Somos conscientes de la situación anómala y delicada que atraviesa nuestra institución. Pero no debemos permitir que circunstancias excepcionales ofrezcan una imagen distorsionada de ... ella». El fiscal superior del Principado, Gabriel Bernal, también se refirió a la actualidad nacional en el inicio del año judicial en Asturias. Pero tampoco quiso ahondar en ella y, dicho esto, prefirió centrarse en el trabajo que la fiscalía asturiana desarrolló durante 2024, siendo los más numerosos los delitos contra la vida y la integridad de las personas, que representan el 44% del total.

