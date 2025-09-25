Bernal advierte del «inquietante aumento de menores víctimas de prostitución por parte de adultos»

«Somos conscientes de la situación anómala y delicada que atraviesa nuestra institución. Pero no debemos permitir que circunstancias excepcionales ofrezcan una imagen distorsionada de ... ella». El fiscal superior del Principado, Gabriel Bernal, también se refirió a la actualidad nacional en el inicio del año judicial en Asturias. Pero tampoco quiso ahondar en ella y, dicho esto, prefirió centrarse en el trabajo que la fiscalía asturiana desarrolló durante 2024, siendo los más numerosos los delitos contra la vida y la integridad de las personas, que representan el 44% del total.

Bernal precisó que, de las ocho muertes dolosas registradas el año pasado, «ninguna fue por violencia de género». Aunque «los asuntos por violencia de género se incrementaron un 5%», advirtió el fiscal superior de Asturias, y casi nueve de cada diez acusados resultados condenados en 2024 por este delito. «El maltrato ocasional acapara el mayor número», apuntó en el acto de apertura del nuevo año judicial, al tiempo que aludía a un aumento del 33% de los escritos de calificación del fiscal por violencia doméstica.

Pero si por algo mostró preocupación Gabriel Bernal fue «por un dato inquietante: hemos detectado un aumento de las menores que son víctimas de prostitución por parte de los adultos». Y, continuando con los menores de edad, aunque ya no como víctimas sino como autores, «durante 2024 la delincuencia juvenil ha continuado la tendencia al alza».

En este punto de su discurso, Bernal quiso insistir «en la imperiosa necesidad de la formación desde los centros escolares en el uso responsable de la tecnología, la importancia de proteger su intimidad y el adecuado control parental». También hizo hincapié en que «por primera vez asistimos a un descenso de los delitos sexuales» –de poco más de un 2%–, aunque «todos debemos estar alerta». Y reseñó, además, que «en Asturias afortunadamente siguen sin producirse muchos delitos de odio», pero «todos los poderes públicos hemos de ser claros y contundentes en la deslegitimación de los mismos».

Gabril Bernal habló del accidente en la mina de Cerredo o de la explosión de gas en Mieres; de acoso escolar; y de incendios forestales. «La Fiscalía ha incoado 102 diligencias de investigación por fuegos en los montes de Asturias, la mayoría intencionados, y mantiene abiertas 34 diligencias», expuso el Fiscal Superior, que cerró su discurso reclamando una solución para la dispersión judicial en Oviedo: «La situación no da más de sí. No es eficaz ni sostenible».