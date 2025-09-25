El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús María Chamorro, de pie, durante su discurso de apertura del año judicial. Mario Rojas

La violencia de género, la independencia de los jueces o la demora en la unificación de sedes, claves en la apertura del nuevo año judicial

Jesús María Chamorro asegura que «sin un poder judicial independiente, desaparece el propio estado de derecho». El presidente del TSJA aprovecha, además, para insistir en la concentración de los juzgados de Oviedo: «Ya no caben soluciones provisionales»

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:16

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, abría este miércoles el nuevo Año Judicial poniendo la mano en el ... fuego por la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones y dejando claro que «esa independencia implica estar sujetos única y exclusivamente al imperio de la ley, no a órdenes, instrucciones o indicaciones de otro poder político y público, ninguno, singularmente del Legislativo y el Ejecutivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La violencia de género, la independencia de los jueces o la demora en la unificación de sedes, claves en la apertura del nuevo año judicial

La violencia de género, la independencia de los jueces o la demora en la unificación de sedes, claves en la apertura del nuevo año judicial