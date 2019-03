Fartucas con la corrupción en el Antroxu de Gijón 'Alcoa no se cierra' llegaron a cantar los vikingos de Kop'a Vino, que fueron los más mordaces. / J. PAÑEDA Los participantes la tomaron con Pablo Casado o la suciedad de los mares y recordaron que 'no es no' | Fue uno de los temás más recurrentes entre las charangas que cerraron el concurso EUGENIA GARCÍA Lunes, 4 marzo 2019, 04:56

Se desfogaron a gusto, pero como siempre con humor. El segundo asalto del XXXII Concurso de Charangas volvió a llenar el Teatro Jovellanos de público dispuesto a escuchar cómo las coplas charangueras repartían estopa y tomaban el pulso sobre el escenario a los grandes temas que preocupan a los gijoneses.

Se mostraron, sobre todo, fartucas de la corrupción política que ya lleva unos años colándose en las murgas antroxeras, pero también dedicaron parte de sus rimas a asuntos más locales como la suciedad de San Lorenzo o los ocho años de gobierno de Carmen Moriyón. No faltaron referencias al Sporting -e incluso al Oviedo- o a la sidra, ese «licor de dioses» que aspira a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. También sonó, más de una vez, el nombre de Pablo Casado, que parece proporcionar mucho material para que el antroxu gijonés demuestre su mordacidad.

Cuando en el teatro casi no cabía un alma, llegó la sardina a pavonearse por el pasillo. «¡Cuquina, qué tipazo!», gritaron sus fans. Irónicamente, la música de Mecano puso orden y salió Raluca, la seductora vampira de Rumanía, a ayudar a Agustín a hacer las presentaciones. Se abrió el telón y sobre las tablas aparecieron, en primer lugar, los habitantes de 'villagijonudos'. La charanga más antigua de Gijón recreó al estilo 'Hansel y Gretel' una «villa fenomenal, rodeada de verdes montes y con gente excepcional» amenazada por la bruja corrupción y su manía de incitar al señor alcalde a «robar y robar». Entre canción y canción arremetieron contra el enchufismo, la ilegalidad o las subidas de impuestos y pidieron: «No más chupa y calla, por cada mentira tienen que pagar».

Entre una charanga y la siguiente, Raluca y Agustín, a lo suyo, acabaron comprometiéndose antes de dar paso a los Xaréu Nel Ñeru, que aparecieron luciendo unos impresionantes trajes de coral marino para unirse al clamor de la sardina y criticar a quienes «se están cargando los mares». «Humano irracional, contaminas todo el día llenando de botellas pásticos y de colillas». Del fondo marino a la Universidad Rey Juan Carlos y Panamá, se colaron en sus chanzas el máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado - «hago chas y aparezco aprobado»-, Urdangarín y la Infanta antes de que Roxi, el Pescanova y la sardina irrumpieran en el teatro para «reventar la gala» en un particular escrache gritando «si quieres ser fantástico, no tires tanto plástico».

No es necesario para lo que hicieron Los Restallones: defender el culín de sidra, la bebida patria que anestesia contra los males y alegra el día a día de los asturianos. Vestidos de charlestón, pretendían evitar a toda costa una 'Ley Seca' que cerraría todos los llagares y prohibiera el «licor de dioses que nos da la vida, la sangre de nuestras venas».

Los Kop'a Vino fueron los últimos en tomar el escenario y los más cañeros. Aparecieron vestidos de vikingos dispuestos a invadir una ciudad en la que se encuentran (tras ocho años con Carmen Moriyón «sentada en un sillón») «presupuestos prorrogados, aire contaminado, el emisario bloqueado y una renta social que ya se ha agotado». Se metieron también con el líder del PP - «no yes más tonto porque no te entrenes»- y con las manadas perdonadas o los «descerebrados» que acabaron con el árbol del maltrato del 25 de noviembre. «Hay que decir que no», cantaron, y no se referían solo al 8M: «Que Alcoa no se cierra».