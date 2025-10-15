Carolina Castro, Mujer Rural 2025: «Mi mayor premio es estar en Asturias y trabajar en lo que me hace feliz»

Fue galardonada como Mujer Rural por su proyecto TuriTaxi Cudillero, que se ha convertido en un servicio esencial en el concejo, porque ofrece servicio de taxi adaptado para personas con movilidad reducida

Hace 15 años Carolina Castro, una madrileña de padres asturianos, decidió con valentía apostar por la zona rural y abandonar su natal Madrid para venir a Asturias. Siempre con la idea de emprender. Sus ganas de «alejarse de la ciudad y de vivir en el campo» la llevaron a asentarse en Cudillero. Este miércoles Carolina fue galardonada como Mujer Rural 2025, un premio que otorga desde 2018 la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER). Lo consiguió gracias a su proyecto TuriTaxi Cudillero, que se han convertido en un servicio esencial en el concejo, porque ofrece servicio de taxi adaptado para personas con movilidad reducida, además de ofrecer viajes a las brañas y a los lugares más bonitos de Cudillero.

A la entrega del galardón asistieron la delegada del Gobierno de Asturias, Adriana Lastra, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, la directora general de Desarrollo Rural, Begoña López, el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y los alcaldes de Cudillero y Piloña, entre otras autoridades.

«Sorprendida» por haber recibido el reconocimiento, pero agradecida y humilde. Así es la nueva Mujer Rural premiada por Reader. Casi sin poder articular palabras y con gran emoción Castro agradeció el reconocimiento y señaló que «de verdad que me siento muy emocionada, muy querida, muy nutrida. Y me gustaría que este cariño, esa paz, esa nutrición que tengo yo aquí, que le llegara también a la gente que está ahora mismo en situación, en zonas de conflicto, en Gaza, en Ucrania», aseguró la premiada al recibir el reconocimiento.

Para ella, es una verdadera suerte «acabar viviendo donde siempre quise porque hago lo que me llena y me satisface. Estoy muy agradecida con la gente que ha apoyado este proyecto y con la gente de Cudillero. Este es un proyecto vital, un proyecto empresarial que se nutre de esa cultura pixueta y que me llena de un profundo orgullo. Pero mi mayor premio es estar en Asturias y trabajar en lo que me gusta y me hace feliz», aseguró.

«Necesitamos que las zonas rurales sean competitivas»

Por su parte, el presidente de Reader y alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández señaló que en las zonas rurales las mujeres siempre han sido «las mas emprendedores y una base fundamental para mantener el dinamismo de la zona rural. Llevamos muchos años con capacidad de desarrollo económico en el campo, lo que no tenemos es gente, por esto necesitamos aplicar políticas de retorno y ayudar para que la gente se asiente en los pueblos. Que las zonas rurales sean mas competitivas», reflexionó.

También la vicepresidenta del Principado aseguró que «hay problemas como el envejecimiento y el despoblamiento sobre los cuales las mujeres tienen un papel clave para revertir esa situación. Somos la comunidad autónoma que mas iniciativas gestiona para el medio rural. Desde hace años decidimos poner a las mujeres en el centro de nuestras políticas y ha sido lo mejor que hemos hecho», dijo Gimena Llamedo.

Añadió que «tenemos que mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y valorar su trabajo. Carolina Castro representa lo mejor de Asturias: innovadora, comprometida y solidaria. Una mujer que ha sabido mirar el territorio y detectar sus necesidades. Dar servicio a personas con movilidad reducida y hacer rutas turísticas es un trabajo solidario y fascinante. Volviste a esta tierra por amor y por convicción siguiendo tus raíces asturianas», zanjó.

«El acceso a la cultura es una conquista de la clase obrera»

Por su parte, la delegada del Gobierno de Asturias, Adriana Lastra, subrayó que «Asturias es una muestra de lo vivo que está el medio rural. El acceso a la cultura es una conquista de la clase obrera y debemos defenderla con los dientes, en unos tiempos en donde todo se quiere privatizar», aseguró.

Sobre el galardón a Carolina Castro, la delegada indicó que «este galardón da inspiración y esperanza para quienes creemos en el mundo rural y en el papel transformador de las mujeres. Durante demasiado tiempo la contribución de las mujeres rurales fue invisible. Las mujeres rurales mantienen vivos los territorios y gracias a su labor avanzamos hacia una España más justa y cohesionada», precisó Adriana Lastra.

También, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, felicitó a Carolina Castro por su proyecto innovador en Cudillero y afirmó que «el campo asturiano no se entiende sin sus mujeres. Ellas, vosotras, habéis ido y seguís siendo un pilar fundamental de la vida en el medio rural, un ejemplo de fuerza, de trabajo y de compromiso por el medio rural. Sois las auténticas guardianas de las tradiciones, así como lo es Carolina», concluyó.