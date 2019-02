Crimen del concejal de Llanes, Javier Ardines | El mediador que posibilitó el engranaje del plan

Jesús M. B., vecino de Bilbao, está considerado como «el mediador», la figura que contribuyó al engranaje del plan poniendo en contacto a Pedro Nieva con los dos presuntos sicarios. Desde su detención el martes, se mostró completamente hermético. No declaró ni ante los investigadores de la UCO y de la Policía Judicial de Gijón ni ante la jueza de Llanes. Únicamente reconoció que conocía a Pedro Nieva, pero dijo que «por su faceta laboral». Aunque en la declaración del supuesto autor material señaló que Jesús M. B. actuó por la amistad que le unía al supuesto inductor, los agentes consideran que recibió alguna contraprestación, posiblemente económica. La noche del jueves ingresó en el centro penitenciario de Asturias acusado del delito de asesinato, igual que los otros dos arrestados. En prisión se encuentran separados y no compartirán, de momento, espacios comunes para evitar enfrentamientos entre ellos, aún más teniendo en cuenta que el ciudadano argelino confesó y aportó detalles que incriminan tanto a Pedro como su amigo Jesús, conocido como 'Chus'. Se da la circunstancia de que durante los casi tres días que permaneció en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que era diabético; hasta entonces no lo sabía. Fue por unas bajadas y subidas de azúcar por lo que tuvo que ser atendido en varias ocasiones por los servicios sanitarios. El jueves, tras abandonar el juzgado de Llanes, fue llevado al Hospital de Cabueñes debido a una indisposición.