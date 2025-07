Actividad para todos los gustos en un Longboard imparable

Lucía López Pérez Castrillón Sábado, 26 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El buen tiempo y el inicio de los campeonatos deportivos favorecieron ayer la afluencia de público al Longboard desde la mañana. Deportistas, familias y grupos de amigos se acercaron hasta Salinas para disfrutar del 'market', los talleres y las Copa de España de Longboard.

Durante la mañana, Cocosito animó un vermut que se juntó con la comida en la zona de food-trucks mientras que la tarde estuvo dedicada a los talleres de la mano de Nicawana que desarrolló una sesión de pintura de tablas de surf. Más de una decena de participantes disfrutó de una jornada diseñada para acercarse al surf a través del arte y en la que posteriormente pudieron fotografiarse con sus creaciones.

Juanillous, Pavlensa, Third Floor y Dj Gagu amenizaron la llegada de la noche con conciertos y una fiesta indie, mientras que a la medianoche los djs de Tribeca volvieron a animar la fiesta.

Esta noche y mañana volverán a subirse al escenario, aunque previamente el Longboard continúa con las actividades deportivas. La jornada de hoy será en la que se desarrollen más actividades de este tipo. Entre ellas destaca la competición de longboard de la liga ETL, que tiene como Salinas su única sede y el Campeonato de España de kneeboard. Desde las 12 horas la pista de skate acogerá además la exhibición nacional de esta disciplina.

Para quienes quieran probar otros deportes, Ocean Society desarrollará a las 11 horas una sesión de iniciación al Jiu Jitsu y previamente, a las 10 horas, Iyán Castaño llevará a cabo una intervención artística en la playa. Por la noche no música no faltará con The Pijos djs, The chulos o The Carlins. Mañana se desarrollarán los campeonatos de la liga ETL y de kneeboard y se llevará a cabo una sesión de mindfulness. El cierre del 'market' a las 21.30, la entrega de premios y una última sesión de djs cerrará esta edición del festival.

