El apoyo de Vox al PP no sirve para aprobar la modificación del presupuesto en Castrillón La crisis interna del equipo de gobierno le ha dejado sin un concejal por lo que no tuvo la mayoría absoluta necesaria para poder debatir el asunto

Yolanda De Luis Avilés Sábado, 28 de junio 2025, 02:00

El Partido Popular no tuvo ayer la mayoría suficiente en el Pleno para sacar adelante su propuesta para modificar el presupuesto y hacer así frente al pago de la prestación del servicio de limpieza en los colegios, varias obras y subvenciones a algunas entidades, todo valorado en . A pesar de haber logrado el apoyo de Vox para su propuesta, después de que hace algunas semanas esta organización anunciase su ruptura con los populares y no apoyase el presupuesto para este año, la crisis interna del PP les ha pasado factura en el Pleno y la ausencia del anterior concejal de Urbanismo no les dio la mayoría absoluta necesaria para aprobar la urgencia de este punto en el orden del día.

Ahora tendrán que plantearlo en un Pleno extraordinario o en el próximo ordinario nuevamente si quieren sacar esta modificación presupuestaria adelante, ahí sí que tendrán mayoría suficiente ya que PP y Vox empatan en votos con PSOE e Izquierda Unida, pero el voto de calidad del alcalde es suficiente para aprobar la propuesta.

Eso fue precisamente lo que sucedió con los otros dos puntos del orden del día del Pleno de ayer relacionados con modificaciones presupuestarias relacionadas con la actividad de los patronatos de Deportes y de Cultura. Fueron aprobados con el voto de calidad del alcalde.

Inseguridad jurídica

Sobre lo sucedido en el Pleno, la portavoz de Izquierda Unida, Yasmina Triguero, apuntó que «el PP anda como pollo sin cabeza y su defensa se ha convertido en un ataque a la oposición por no apoyar sus propuestas contaminadas y perversas que pueden derivar en nulidad y en la obligación de devolución de las cuantías indebidamente cobradas por las entidades sociales o en la revisión de la cuenta general».

Y es que tanto IU como PSOE comparten sus dudas sobre la legalidad de las modificaciones que planteó y que en parte aprobó el equipo de gobierno ayer. Los dos partidos de izquierdas solicitaron un informe que dilucide la legalidad de incorporar subvenciones nominativas en los presupuestos prorrogados yla de la y la de partidas de inversión ejecutadas en el año anterior y que se han prorrogado en este ejercicio.

Al respecto, el portavoz socialista, Iván López, señaló que pidieron que los asuntos quedasen encima de la mesa precisamente porque todavía no cuentan con ese informe jurídico que se ha solicitado al Principado. «Seguimos a favor de pagar las subvenciones, pero con la seguridad jurídica que es necesaria», dijo.

De lo sucedido ayer en el Pleno PSOE e IU también sacan dos conclusiones. El PP votó en contra de sendas mociones defendidas por ambos partidos en relación a los derechos de los colectivos LGTBI. «Vox vuelve a los brazos del PP a cambio de que el PP votase en contra de las mociones LGTBI y de que se haya incluido en la modificación presupuestaria una reforma de una calle de Salinas pedida por ellos. Esas son las dos facturas que tuvo que pagar el PP ayer», señaló López.

Por su parte, Triguero pidió al alcalde que «pida a su concejal proscrito que devuelva el acta o que asuma la delegación. Si no lo hace tendrá que asumir finalmente su incompetencia para gobernar».

