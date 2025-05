La Banda de Gaitas cancela el Alcuentru de Castrillón

La Banda de Gaitas de Castrillón no celebrará este año el tradicional Alcuentru, que anualmente reúne a varias bandas de gaitas nacionales e internacionales ... como preludio a las fiestas de Piedras Blancas. El motivo no es otro que los problemas con las ayudas municipales que parte del tejido asociativo de Castrillón está teniendo.

«Nuestro colectivo ha afrontado muchos avatares en su dilatada historia de 23 años, pero ha sido en estos dos últimos cuando se ha enfrentado a uno de los peores escollos en su compromiso de divulgación de la cultura tradicional en el concejo de Castrillón», señalan desde la Banda de Gaitas en un comunicado.

«La ayuda municipal que se venía completando sin dificultades desde 2002, dentro del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento, no se está abonando ni en tiempo ni en forma en la actualidad debido a no sabemos qué problemas burocráticos, lo que hace que no contemos con los medios económicos necesarios para programar con solvencia y tranquilidad las actividades que venimos organizando año a año», afirman desde la entidad.

El año pasado la Banda de Gaitas se vio obligada a posponer el encuentro, que no se celebró el último fin de semana de junio, sino en octubre. Este año la banda ha optado por cancelar la cita, para la que ya contaban con varias confirmaciones, ya que no han recibido la ayuda de 2024, a pesar que «las facturas y justificaciones pertinentes llevan presentadas desde el pasado 28 de noviembre y el pago se encuentra aprobado por parte del Consistorio».

Los miembros de la Banda de Gaitas aclaran además que «esto no va de rencores políticos, sino de dar soluciones a los problemas inmediatos que la Asociación Cultural Banda de Gaites Castrillón se ha topado en el camino» y tienden la mano a las asociaciones del concejo que están en la misma situación.