Castrillón y Cogersa impulsan el reciclaje en la zona urbana

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 20 de mayo 2025, 22:05

Castrillón y Cogersa se unen para impulsar el reciclaje en Piedras Blancas y Salinas. Ese es el objetivo que tiene el nuevo punto limpio móvil que a partir de otoño comenzará a operar en ambas localidades, las cuales no estaban incluidas en el Punto Limpio Móvil que opera en la zona rural

El servicio es ofrecido por Cogersa de manera gratuita y se prevé que el camión comience a operar el 14 de octubre en Piedras Blancas. El punto limpio se detendrá delante del ayuntamiento y se podrán depositar residuos en horario de 9 a 13 horas. La segunda parada será en Salinas, el martes 9 de diciembre, en una ubicación aún por determinar y con el mismo horario.

El nuevo dispositivo, con el que por primera vez se ofrecerá el servicio a la zona urbana de Castrillón, permite el reciclaje de algunos residuos que no estaban incluidos en el listado de productos que se pueden reciclar en el punto limpio de la zona rural tales como aceite de motor, aceite vegetal, líquidos de revelar, ropa usada, filtros y cotones y aparatos electrónicos, entre otros. El punto limpio móvil no aceptará residuos voluminosos como residuos de construcción, muebles, madera, podas, neumáticos, plásticos de silo, etc.

El paso por las dos localidades castrillonenses del camión de Cogersa para la recogida de este tipo de residuos, que no pueden depositarse en otros contenedores, servirá para ampliar un servicio que desde diciembre de 2023 se venía ofreciendo en la zona rural con el Minipunto Limpio Móvil. El remolque fabricado íntegramente en Asturias por la empresa Celtibérica de minipuntos permite el reciclaje de diversos residuos y ha tenido muy buena acogida por las asociaciones de vecinos de la zona rural desde su puesta en marcha.

El año pasado, solo en el primer semestre, el mini punto limpio móvil recogió 169,70 kilogramos de residuos que no pueden reciclarse en los contenedores tradicionales, de los que el mayor volumen pertenecía a residuos de aparatos electrónicos.

Con este nuevo servicio gratuito de Cogersa se pretende reforzar la recogida separada de residuos, y de esta forma, combatir los vertidos ilegales de productos tóxicos que no pueden depositarse en el resto de contenedores. Así mismo, se pretende acercar el reciclaje a toda la población, incluida la urbana, con el fin de que los vecinos no tengan que desplazarse para depositar alguno de estos residuos en el lugar correcto.