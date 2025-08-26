Castrillón ya tiene presupuesto: «Alcanzamos un acuerdo con el PP en base a nuestros programas»

Castrillón ya tiene presupuesto para este año. Ocho meses después de que comenzase el 2025 y después de que en mayo las cuentas presentadas ... inicialmente no salieran adelante por la falta de apoyos, el PP consiguió dar luz verde este lunes, con el apoyo de Vox tras llegar a un acuerdo, a un presupuesto de 31,5 millones de euros para lo que queda de año.

Las cuentas, según expuso tanto el concejal de Hacienda, Ignacio Menéndez, como la portavoz popular, Nuria González-Nuevo, cubrirán principalmente las carencias de personal en el área de Urbanismo donde de 18 puestos que debe haber en la Oficina Técnica actualmente solo hay once cubiertos. Con esto desde el gobierno local confían en que «se dará solución al tema de las licencias urbanísticas». Además, se reforzará la plantilla en el área de Secretaría con Contratación e Informática.

El gobierno de Eloy Alonso, quien tuvo que acudir al voto de calidad hasta en cinco ocasiones durante la sesión dado el empate en las votaciones ante la falta del concejal Gustavo Prieto, llegó la semana pasada a un acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas de este año.

Rafael González, portavoz del grupo municipal, señaló que «no hemos mentido, hemos cambiado de opinión. Llegamos a un entendimiento con el PP en base a nuestros programas electorales». Dicho acuerdo se sostendría, como explicó el propio González, en una reducción de la presión fiscal, una eficacia en la ejecución presupuestaria, un ahorro presupuestario y «algo muy importante para nosotros que es el desmantelamiento de partidas de base ideológica». Así mismo, defendió que «nuestra posición está de lado del gobierno de este municipio».

Nuria González-Nuevo, portavoz del PP, agradeció el apoyo de Vox y aclaró que «somos partidos distintos pero siempre hemos dicho que son nuestros socios preferentes porque sabemos que tenemos puntos en común con ellos. Hay otros en los que podemos tener diferentes opiniones».

No opinaron lo mismo los grupos de la oposición. Yasmina Triguero, portavoz de IU, solicitó que el punto sobre el presupuesto quedase encima de la mesa ante la falta de informes oportunos. «Es un presupuesto paripé», señaló Triguero, quien recordó además que el ayuntamiento está supeditado a un Plan Económico Financiero. «Estamos hablando de un incremento del 15,61% del presupuesto que traían en mayo y que supera el techo de gasto previsto para este ejercicio».

Iván López, portavoz del PSOE, pidió explicaciones sobre el pacto alcanzado entre PP y Vox y señaló la falta de mayoría ante la aprobación de las cuentas. «Es un mero trámite para salvar la cara. No compartimos ni las fondas ni el fondo», señaló.

El Pleno aprobó además varias modificaciones presupuestarias en los patronatos para sacar adelante los comedores escolares y llevar a cabo subvenciones a varios organismos como el Orfeón o el Hispano.