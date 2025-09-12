La escuela taller de Castrillón aprende a desenvolverse ante el peligro

Eduardo Gaitica tiene 23 años y ayer cogió por primera vez un extintor para enfrentarse a las llamas. Al igual que sus otros siete ... compañeros de la escuela taller de Castrillón aprendió de primera mano lo que supone enfrentarse a una situación de riesgo.

Los bomberos del aeropuerto, de la mano de la empresa Vitaly, fueron los encargados de dar el taller práctico a los alumnos que desde el pasado abril cursan la formación de Limpieza de Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales.

A través de una unidad móvil de incendios, los alumnos pudieron desenvolverse en varios escenarios que abarcaron desde una fuga de gas hasta la extinción de un incendio con mangueras y varios tipos de extintores.

«En el interior del simulador tenemos una balsa que lleva agua y que mediante la bombona que tenemos mete propano al interior y mi compañero, con el chispero, inicia la fuente de definición que inicia la propia combustión», explicó Fernando González, bombero.

El objetivo de la actividad es que los alumnos aprendan el funcionamiento de un extintor, algo que no siempre resulta tan sencillo como parece, y que se familiaricen con la sensación de temperatura ya que «muchas veces hablamos de incendios pero no llegamos a ponernos delante y ver la radiación que emite».

Esto último lo comprobaron pronto los alumnos, que uno por uno fueron comprobando los extintores y pasando por la unidad móvil para apagar el fuego. «Está siendo súper interesante. Me gustan mucho estos temas y siempre te imaginas el calor que puede haber pero nunca llegas a saberlo del todo», explicaba Gaitica tras completar la prueba con éxito.

Pablo Fernández, director de la Escuela Taller, y Marino Gómez, monitor, asistieron además atentos a la actividad. Ambos consideran «fundamental» esta formación ya que «se están formando precisamente para ser operarios de limpieza viaria, que están con desbrozadoras y demás». Por el momento la Escuela Taller «está dando muy buen resultado, tiene un gran grado de aceptación».

La Escuela Taller está dirigida a jóvenes en situación de desempleo con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. Durante los tres primeros meses los alumnos recibieron una beca y durante el resto del año percibirán el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Desde junio están contratados por el Ayuntamiento para realizar diferentes labores prácticas.

«Son chicos muy jóvenes que no necesariamente tuvieron grandes triunfos en la educación y sin embargo están con bastante interés y ganas de trabajar. Como monitor estoy muy contento», señaló Marino Gómez. Durante el resto del año los alumnos seguirán formándose.