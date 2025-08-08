El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cogersa.

Cogersa busca trabajadores en varios puntos de Asturias

Oferta 26 puestos de trabajo para dar cobertura a al punto limpio de Valdés, a la estación de transferencia de Langreo y a los servicios de recogida en varios concejos

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:54

El Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) ha publicado una oferta de empleo para incorporar a 26 nuevos profesionales a distintos centros de trabajo, en el marco de su estrategia de consolidación de empleo y crecimiento sostenido para ofrecer una gestión directa en servicios clave.

MÁS INFORMACIÓN

Cogersa consolida así su papel como motor de empleo verde en Asturias, al tiempo que refuerza su compromiso con una gestión pública eficiente, sostenible y cercana a la ciudadanía.

Los nuevos puestos incluyen perfiles técnicos, administrativos y operativos. En concreto, las incorporaciones darán cobertura al punto limpio de Valdés, a la estación de transferencia de Langreo y a los servicios de recogida en concejos como Coaña, Sariego, Cangas del Narcea, Llanes (con centro en Ribadesella) y Laviana (con base en Langreo).

La convocatoria recoge plazas para técnicos de contabilidad, técnicos laborales, conductores, peones de recogida, operarios de almacén, maquinista, personal de atención al usuario y operario responsable de estación de transferencia, entre otros.

Esta oferta se enmarca en un contexto de crecimiento de personal y consolidación de empleo en la empresa pública. En los últimos cinco años, Cogersa ha incrementado su plantilla un 118 %, hasta llegar a 442 trabajadores y trabajadoras.

La compañía también ha aumentado un 62% los contratos indefinidos, lo que reafirma su apuesta por un empleo estable y cualificado.

En este marco, el próximo 1 de septiembre se incorporarán otras 21 personas como parte del proceso de integración de la empresa pública Proygrasa, lo que contribuirá a fortalecer la capacidad operativa del consorcio.

Este crecimiento está directamente vinculado con la asunción de nuevos servicios estratégicos, como la gestión directa de la recogida selectiva de residuos, así como a la expansión territorial de sus actividades, con la inclusión de nuevos municipios como Castrillón y Laviana.

También ha sido clave la puesta en marcha de nuevos puntos limpios en Siero y Valdés, así como el refuerzo de áreas operativas esenciales para garantizar una gestión eficaz y sostenible de los residuos en Asturias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cogersa busca trabajadores en varios puntos de Asturias

Cogersa busca trabajadores en varios puntos de Asturias