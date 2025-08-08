Cogersa busca trabajadores en varios puntos de Asturias Oferta 26 puestos de trabajo para dar cobertura a al punto limpio de Valdés, a la estación de transferencia de Langreo y a los servicios de recogida en varios concejos

El Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) ha publicado una oferta de empleo para incorporar a 26 nuevos profesionales a distintos centros de trabajo, en el marco de su estrategia de consolidación de empleo y crecimiento sostenido para ofrecer una gestión directa en servicios clave.

Cogersa consolida así su papel como motor de empleo verde en Asturias, al tiempo que refuerza su compromiso con una gestión pública eficiente, sostenible y cercana a la ciudadanía.

Los nuevos puestos incluyen perfiles técnicos, administrativos y operativos. En concreto, las incorporaciones darán cobertura al punto limpio de Valdés, a la estación de transferencia de Langreo y a los servicios de recogida en concejos como Coaña, Sariego, Cangas del Narcea, Llanes (con centro en Ribadesella) y Laviana (con base en Langreo).

La convocatoria recoge plazas para técnicos de contabilidad, técnicos laborales, conductores, peones de recogida, operarios de almacén, maquinista, personal de atención al usuario y operario responsable de estación de transferencia, entre otros.

Esta oferta se enmarca en un contexto de crecimiento de personal y consolidación de empleo en la empresa pública. En los últimos cinco años, Cogersa ha incrementado su plantilla un 118 %, hasta llegar a 442 trabajadores y trabajadoras.

La compañía también ha aumentado un 62% los contratos indefinidos, lo que reafirma su apuesta por un empleo estable y cualificado.

En este marco, el próximo 1 de septiembre se incorporarán otras 21 personas como parte del proceso de integración de la empresa pública Proygrasa, lo que contribuirá a fortalecer la capacidad operativa del consorcio.

Este crecimiento está directamente vinculado con la asunción de nuevos servicios estratégicos, como la gestión directa de la recogida selectiva de residuos, así como a la expansión territorial de sus actividades, con la inclusión de nuevos municipios como Castrillón y Laviana.

También ha sido clave la puesta en marcha de nuevos puntos limpios en Siero y Valdés, así como el refuerzo de áreas operativas esenciales para garantizar una gestión eficaz y sostenible de los residuos en Asturias.

