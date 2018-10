El concurso de promoción de vuelos desde Asturias a Madrid y Barcelona queda desierto Gráfico Isaac Pola achaca la ausencia de ofertas empresariales a razones de rentabilidad y «de no asumir compromisos a muy largo plazo» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Sábado, 27 octubre 2018, 01:58

«No se han presentado ofertas». El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, daba a conocer a mediodía de ayer en Gijón que el concurso de promoción turística convocado por el Gobierno regional -dotado con 1,4 millones a repartir entre las compañías que ofrecieran vuelos a Madrid y Barcelona- había quedado desierto «en la parte nacional». Ya el jueves Iberia había anunciado que no se presentaría, al estimar que no cumplía todos los requisitos. Una decisión que previamente habían dejado entrever otras compañías, como Volotea, Air Europa -que llegó incluso a plantearse impugnar los pliegos de licitación- o Air Nostrum. Esta última, porque opera con aviones que no cumplirían las condiciones estipuladas por el Principado; esto es, aeronaves con un mínimo de 120 plazas.

No quiso Pola aventurar las razones por las que no ha habido ni una sola oferta, pero «intuyo que son motivaciones vinculadas con la rentabilidad o con determinados parámetros ajenos al motivo prioritario para nosotros, que es la conectividad turística». Considera que también ha podido pesar la decisión de «no asumir compromisos a muy largo plazo» por las aerolíneas.

Más información Iberia descarta presentarse al concurso del Principado pero mantiene la tarifa de negocios

«Lo que nos importa», dijo, «es que, de la forma que sea, se mantengan» las rutas con los principales aeropuertos nacionales, como el de Barajas, «la gran vía de conexión tanto directa como indirecta con todos los destinos desde Asturias». Y esa ruta, subrayó, queda cubierta con Iberia y Air Europa, que volverá a utilizarla a partir del próximo 1 de marzo. Una oferta que, a juicio del consejero, «es suficiente». Con todo, apuntó que «no nos vamos a detener ahí» y anunció que la próxima semana «analizaremos la situación y veremos las alternativas que tenemos».

Es intención del Ejecutivo regional que el comité de coordinación aeroportuaria -órgano que integran las administraciones estatal y autonómica, así como diferentes agentes sociales- analice cómo mejorar los servicios y la conectividad del aeropuerto de Asturias. «Es ahí donde se deben diseñar esas estrategias», afirmó.

A la vista de lo ocurrido con la vertiente nacional del concurso de promoción turística, no es descabellado pensar que también el relativo a los vuelos internacionales pueda quedar también desierto. Es una posibilidad que, según algunas fuentes consultadas por EL COMERCIO, respondería a la premura con que, consideran, se sacó a licitación el concurso. De darse ese escenario, entienden que lo que debería hacer el Principado es realizar una nueva convocatoria habiendo hablado previamente con las aerolíneas.

Obligación de Servicio Público

La cuestión de las comunicaciones aéreas fue también objeto de debate, ayer, en la Junta General. PSOE, IU, Ciudadanos y PP sumaron sus votos -Podemos se abstuvo y Foro votó en contra- para aprobar una resolución de Izquierda Unida que insta al Principado a requerir al Gobierno central la declaración como Obligación de Servicio Público (OSP) de las rutas a Madrid y Barcelona, como ya hizo en 2013 y 2014. Lo que reclaman los grupos parlamentarios es que se comprometan ayudas ministeriales que permitan la moderación de los precios. Porque volar desde Asturias a Madrid sigue siendo más caro que desde el resto de aeropuertos de la cornisa: hasta 462 euros por un vuelo ida y vuelta.

Foro sacó adelante por unanimidad una iniciativa para crear las condiciones que favorezcan la libre concurrencia y competitividad entre compañías y Podemos logró lo propio con una propuesta para facilitar la conectividad del aeropuerto asturiano con los destinos que suponen mercados prioritarios con tarifas aéreas asequibles.