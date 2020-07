El contagio de una asturiana en Lugo pone en alerta al Principado y bajo vigilancia a siete personas El presidente del Principado, Adrián Barbón, junto al consejero de Salud, Pablo Fernández, en un momento de la rueda de prensa. / ÁLEX PIÑA La joven vive y trabaja en Ribadeo, pero tiene domicilio en Figueras y acudió al centro de salud de Vegadeo. El nuevo caso será contabilizado por la comunidad vecina OLGA ESTEBAN OVIEDO. Viernes, 3 julio 2020, 02:50

«Asturias ya no está libre de coronavirus. Es un nuevo comienzo». Muy serio, el presidente del Principado, Adrián Barbón, convocó ayer a los medios de comunicación para trasladar una noticia que, en realidad, el Gobierno asturiano sabía que llegaría: que hay un nuevo caso positivo por coronavirus en la comunidad. No un brote, al menos de momento, sino un solo caso confirmado. Esa confirmación llegaba cuando Asturias celebraba, aunque «sin triunfalismos», ser la única comunidad autónoma en sumar 20 días libre de virus, tres semanas sin nuevos contagios. Barbón y el consejero de Salud, Pablo Fernández, explicaban que se trataba de una joven del Área Sanitaria II, la de Jarrio, que trabaja en la mariña lucense, zona que registra uno de los más de cincuenta brotes importantes activos que hay ahora en España. La mujer había acudido, explicaron, a un centro de salud de su zona y unas horas después, en la noche del miércoles, se confirmó el positivo. Barbón no esperó y ayer por la mañana compareció para «cumplir con el compromiso de transparencia».

Pero toda la información era aún reciente, faltaban muchos datos, por la mañana ni siquiera se sabía a cuántos contactos había que vigilar, se estaba trabajando en ello. A primera hora de la tarde, con toda la información encima de la mesa, la situación cambió: según la explicación oficial del Principado, la joven asturiana «reside y trabaja en la provincia de Lugo». Por eso, «los servicios de vigilancia epidemiológica han consensuado con criterios técnicos que este positivo lo notifique la comunidad vecina», es decir, Galicia. Oficialmente, por lo tanto, Asturias sigue siendo una comunidad libre de COVID-19.

La cuestión es que la mujer tiene domicilio (al menos de forma oficial) en Asturias, en Figueras. Por eso tiene tarjeta sanitaria asturiana y por eso acudió al centro de salud asturiano. En concreto, al de Vegadeo, porque el equipamiento que le correspondía, en Figueras, es de los que aún permanece cerrado. Adrián Barbón aprovechó este detalle para defender la decisión de no reabrir aún todos los centros periféricos pese a la «presión política» y a saber que «estamos siendo muy criticados». «Hay centros que no tienen capacidad para tener un doble circuito para pacientes COVID y no COVID», insistió Barbón, defendiendo que la situación actual es la que garantiza «la seguridad de los trabajadores y los pacientes».

El consejero de Salud explicó que el calendario de reapertura se mantiene y que algunos se están sometiendo a pequeñas reformas para garantizar la seguridad. También sigue en pie el desmantelamiento del hospital de la Feria de Muestras de Gijón.

Síntomas leves

Sea como fuere, lo cierto es que la joven había comenzado a sentirse mal el martes, pero el miércoles aún pudo hacer una vida normal y acudió a su puesto de trabajo en un supermercado del municipio gallego de Ribadeo. El mismo miércoles es cuando acude al centro de salud y se le realiza la prueba que, horas después, confirma el positivo. La mujer presenta síntomas leves y permanece en cuarentena en su domicilio de Ribadeo, en Galicia. No obstante, el Servicio de Vigilancia de Contactos Estrechos, tras trabajar durante la mañana, estableció la vigilancia de siete personas en Asturias, de los que cinco son contactos personales de la mujer y otros dos, compañeros de trabajo. Según la información oficial, los siete se mantenían ayer en cuarentena. Asturias permanece a la espera de saber si sigue libre de COVID o, realmente, ha vuelto al punto de partida.