Coronavirus en Asturias | «Los supervivientes representáis la respuesta asturiana al coronavirus: coraje y solidaridad»

LAURA MAYORDOMO / EUGENIA GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 9 de septiembre 2020, 02:04 | Actualizado 03:03h. Comenta Compartir

El acto institucional del Día de Asturias de ayer fue una prueba más de que entre el 8 de septiembre del pasado año y éste han pasado mucho más que doce meses. Desde que cerca de 1.400 personas llenaran el auditorio Príncipe Felipe hasta que poco más de sesenta se sentaran a una distancia de metro y medio en el patio del hotel de La Reconquista la sociedad asturiana ha dado un vuelco. Y el Gobierno del Principado no quiso aparentar, lo dijo el propio presidente, «una normalidad que no existe, que resultaría imperdonable», celebrando un acto con el boato habitual. «Me parecería una falta de respeto que este 8 de septiembre nos comportásemos como si no pasara nada». Así, Asturias cambió su tradicional entrega de medallas por el reconocimiento a los supervivientes de la pandemia.

El «único lujo» de un acto breve, «reducido y austero», según el propio Barbón, fue contar con la presencia de seis supervivientes de entre 26 y 66 años: Armando Menéndez, Alba María Fuertes, Carmen Álvarez, María José Álvarez, Marcos Fernández y Jesús Manuel Rodríguez. Ellos pusieron rostro a todos aquellos que han visto cara a cara la enfermedad. Voz les dio Menéndez, que a sus 66 años logró vencer a un virus que lo tuvo 58 días en la UCI del HUCA, y que no quiso olvidar a los 344 asturianos que no corrieron su misma suerte. Para ellos pidió un minuto de silencio que puso en pie a las máximas autoridades y representantes institucionales de la región.

A los miles de asturianos que han sufrido la covid les transmitió «fuerza, ánimo y valor para superar las importantes secuelas» de la enfermedad, y en su nombre agradeció efusivamente las labores y cuidados del personal sanitario y sociosanitario, así como la responsabilidad de «los ciudadanos que primero permanecieron en casa y luego cumplieron con las normas de seguridad». Convencido de que «si somos conscientes y responsables seremos capaces de superar esta pandemia», instó: «Por favor, cuídense, déjense cuidar y cuiden de los demás».

A continuación, una empleada de limpieza desinfectó el atril. Y las primeras palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, fueron para reconocer la importancia de estos gestos «que hasta ahora pasaban inadvertidos» y pedir un aplauso para quienes se dedican a este tipo de tareas que la pandemia ha evidenciado como fundamentales.

No es lo único que ha cambiado. «Somos menos, muchos menos que otros años. Quebrando una tradición de décadas, no entregaremos las medallas del Principado», comenzó su discurso Barbón, quien a continuación explicó el porqué de una ceremonia con tan pocos invitados: «Vivimos los tiempos inciertos y duros de una pandemia que ha enlutado estos meses». En este sentido, continuó, «me parecería una falta de respeto que este 8 de septiembre nos comportásemos como si no pasara nada». El Gobierno del Principado optó por este acto «por coherencia» con sus propias decisiones. «Estamos resueltos a proceder con resolución, aplicando medidas y limitaciones contundentes con la mayor anticipación posible, aunque al principio susciten incomprensión. La prioridad es salvar vidas, no debemos ni vamos a flaquear», advirtió.

No usó en vano la palabra anticipación, ya que «el tiempo, en este caso, no es oro: el tiempo, en esta epidemia, es vida». Vida como la de los seis supervivientes invitados al acto de ayer, que con sus diferentes historias demuestran que «no hay nadie que pueda sentirse a salvo por su juventud, su formación u otra circunstancia. Todos somos vulnerables».

Barbón culminó su intervención en asturiano, dirigiéndose de nuevo a ellos: «Hoy no os darán distinciones con brillos de oro o plata, pero recibís el mayor reconocimiento de la sociedad. Representáis la 'respuesta asturiana' ante el coronavirus, la respuesta colectiva de una sociedad que hace frente a la epidemia con los valores más apreciados de nuestra tierra: coraje y solidaridad». Simbolizan «la lección más importante: que todos dependemos de todos y que proteger Asturias está en nuestras manos».