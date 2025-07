Los trabajos para reformar el barrio del Cabañón llegan a su fin

El río Alvares, a su paso por el barrio del Cabañón, ya cuenta con una nueva valla para proteger la escollera. El Ayuntamiento de Corvera ... finalizó estos días los trabajos de instalación de la valla de 45 metros, conformada por troncos redondos de madera y con los que concluyen los trabajos de mejora del barrio.

«Antes de hacer la obra de la escollera no había barandilla, ahora ya está puesta. No sólo tiene una función estética, si no de seguridad, mejorando lo que había antes de hacer la escollera», señaló el alcalde, Iván Fernández. La actuación se une a los trabajos de reurbanazación de la zona en los que se ha mejorado el asfaltado de calles y de viales, así como se ha llevado a cabo la renovación del alumbrado.

Esta actuación se suma a otras como la construcción de un muro de escollera de 42 metros de largo y 4 metros de altura o la limpieza del Arroyo Mariana con medios propios del Ayuntamiento que, con posterioridad, se incorporarán al convenio que tiene firmado con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

El Ayuntamiento mantuvo durante estos meses encuentros con los vecinos donde «recogimos sus inquietudes y reivindicaciones y, ahora, hemos cumplido con los compromisos que adquirimos para darles respuesta. Escuchamos sus demandas y nos pusimos a trabajar».