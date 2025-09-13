Cuatro voces para una Corvera Ejemplar

Literatura, vecindad, solidaridad, deporte... pero sobre todo ejemplaridad. De todo ello se llenó ayer el teatro La Lechera de Cancienes en el marco de ... la gala Corvera Ejemplar, que dio el pistoletazo de apertura institucional a las fiestas grandes del concejo.

Paula Expósito, Ángel Jiménez, Beatriz Fraga y Adolfo Flórez fueron los homenajeados este año en un acto emotivo en el que el teatro se quedó pequeño para acoger a las decenas de familiares, amigos y vecinos que arroparon a los suyos.

La gala arrancó a rimo de gaita de la mano de Lidia, gaitera del grupo Argayu. La nota musical no podría ser otra cuando, como señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, se trata del «acto más sentido y más importante del año», aquel en el que «Corvera se mira con orgullo» y donde «toda la sociedad civil se reconoce en el esfuerzo, el talento y la calidad humana de su gente».

Durante su discurso de apertura, Fernández mantuvo presentes dos palabras clave, «humildad y orgullo», algo que comparten los premiados y todos los vecinos que hacen «una Corvera radicalmente ejemplar».

Adolfo Camilo Díaz y María López hicieron, como viene siendo habitual, de maestros de ceremonias en una gala en la que hubo risas y llanto a partes iguales y en la que se homenajeó «la buena gente».

El primero en emocionar al público y a él mismo fue Adolfo Flórez, profesor de tenis desde hace más de tres décadas e impulsor de la Escuela de Tenis de Corvera recordó que durante su infancia, pese a no existir instalaciones que permitieran jugar en condiciones, el tenis ya formaba parte de él. «El deporte para mi fue una autentica droga», confesó y aseguró que «cuando estuve compitiendo me gustaba jugar fuera, lo hacía más suelto. Cuando jugaba en Cancienes me resultaba una mayor responsabilidad».

Ayer le ocurrió lo mismo, aunque eso no le impidió agradecer un premio que recogió con incredulidad y con la modestia de quien no cree merecerlo. «Ni en el más remoto de mis pensamientos imaginé estar aquí recibiendo un premio. Al inicio no piensas en eso, sino en tratar de hacerlo lo mejor posible. Me dan un premio por disfrutar», afirmó.

Flórez también mandó un mensaje al público, a quien recordó que «la gente siempre ve el tenis en ese partido importante que ven en televisión, pero detrás de ese jugador hay un campo mucho más abierto».

La siguiente en pasar por el escenario fue la escritora Paula Expósito, quien utilizó sus palabras en un discurso en el que animó al público a hablar, a pensar y a escribir. «Yo escribo y para mí no hay nada más libre que eso. Es un arte que requiere la lujosa ocupación del papel y el lápiz y las ideas son la mayor riqueza, es lo único que tengo para ofrecerles», señaló. Expósito, que acaba de publicar su primer libro ‘La araña’, agradeció el galardón que dedicó a su familia y amigos. «Mi compromiso con la literatura es la autenticidad», afirmó.

En tercer lugar Ángel Jiménez, del grupo Scout de Corvera, apoyado de sus muletas pasó por el atril para dedicar unas palabras y animar al público a involucrarse en causas sociales. «Mi forma de vivir es estar involucrado, aunque no podamos hacer grandes cambios sí podemos hacerlos a nivel de comunidad», destacó. «Si no te apetece como asociación hazlo desde lo individual», animó para concluir con una frase de Robert Powell, fundador de los Scouts: «Intenta dejar este mundo mejor que lo encontraste».

La última premiada fue Beatriz Fraga, presidenta de la Asociación de Vecinos ‘El Castiellu’. Fraga puso en valor el trabajo en equipo que cada día se lleva a cabo desde la asociación vecinal así como la parroquia desde donde lo llevan a cabo, Molleda. La suya. Y es que aunque ahora todos «queréis venir a vivir aquí», no siempre fue así. «Antes te preguntaban de dónde eras y si decías Molleda te llamaban aldeana. Estoy orgullosa de ser aldeana y siempre he defendido Molleda», destacó.

Así mismo, Fraga puso de relieve la importancia de trabajar por la asociación, algo que «me gusta, me gusta colaborar con el pueblo, si no, no podría hacer este trabajo altruista». Sus palabras y su emoción desataron los aplausos del público, entre los que se encontraban miembros de la asociación vecinal, así como de la comisión de festejos de la parroquia.

La gala puso finalizó con un concierto coral. Con los premios y los diplomas entregados, los cuatro premiados ya forman parte de la lista y la historia de unos premios que vienen dándose desde 2012 y que cada año ponen en valor el trabajo y la implicación de vecinos y personalidades que ayudan, con su tesón, su trabajo y su esfuerzo, a «construir una mejor Corvera».