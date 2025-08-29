El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ángel Jiménez

Responsable del grupo Scout y Premio Corverano Ejemplar 2025
«Cuando a los jóvenes le das proyectos en los que ven sentido, siempre responden»

«Ese entusiasmo y esa sensibilización con el concejo previos a la pandemia es algo que tenemos que recuperar», señala Jiménez

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Los Campos

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:38

Ángel Jiménez (Avilés, 1970) lleva gran parte de su vida dedicado a ayudar a quienes más lo necesitan, unos valores que desde hace años inculca ... a los jóvenes que forman parte del grupo Scout de Corvera y que este año le ha valido el reconocimiento de Corverano Ejemplar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Cuando a los jóvenes le das proyectos en los que ven sentido, siempre responden»

«Cuando a los jóvenes le das proyectos en los que ven sentido, siempre responden»