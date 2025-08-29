Ángel Jiménez (Avilés, 1970) lleva gran parte de su vida dedicado a ayudar a quienes más lo necesitan, unos valores que desde hace años inculca ... a los jóvenes que forman parte del grupo Scout de Corvera y que este año le ha valido el reconocimiento de Corverano Ejemplar.

–¿Cómo se siente tras recibir el reconocimiento de Corverano Ejemplar?

–Te voy a decir lo mismo que el alcalde. Cuando me llamó me quedé un poco en silencio y lo siguiente que me salió fue «¿y por qué»? Llevo muchos años haciendo voluntariado en actividades con Cáritas y Manos Unidas y supongo que me lo habrán reconocido por los 35 años que he estado involucrado en estas actividades.

–¿Qué le motivó a implicarse con los Scouts?

–Yo salí de la catequesis y de un sacerdote que quería que nos implicáramos en la vida del concejo y tenía un grupo con el que hice un Camino de Santiago del que salió el grupo Scout.

–¿Cuántos son actualmente?

–Tenemos un censo sobre 30 aunque llegamos a tener 68 personas censadas, lo que pasa que nos hizo polvo, como a la mayoría del asociacionismo, la pandemia. Ahora estamos reestructurando, haciendo cositas para darnos visibilidad.

–¿Qué supone ser scout?

–Lo que hacemos nosotros se llama escultismo. Es un movimiento educativo que está implementado en 170 países y lo que hacemos principalmente es vivir en la naturaleza en pequeños grupos y educar en valores a las diferentes familias, especialmente a través del juego.

–¿Qué actividades desarrollan dentro del concejo?

–Normalmente nos reunimos todos los sábados de 16 a 18 en nuestra sede donde podemos hacer desde talleres a ir de excursión. El escultismo tiene que ser del local para afuera. Por ejemplo cuando la guerra de Ucrania recogimos materiales y fuimos a la sede de Colloto a ayudarles. También recogemos alimentos para Cáritas siempre que es necesario...

–¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos 17 años el grupo Scout?

–Hasta la pandemia fue en una línea ascendente. Se nos veía mucho en el concejo, teníamos mucha actividad y mucha acogida y el Ayuntamiento colaboraba en lo que necesitásemos con nosotros. Ese entusiasmo y esa sensibilización con el concejo es lo que tenemos que recuperar. Nos hemos puesto un objetivo a dos o tres años para sacarlo adelante y levantar el censo.

–¿Cómo se accede a los Scouts?

–Se accede normalmente de amigo a amigo. Cuando les das proyectos elaborados a los jóvenes, en los que ven un sentido, la gente responde.

–¿Qué compromiso tiene ser monitor?

–Es una responsabilidad inmensa. Yo empecé a hacer campamentos con 22 años y cogías cuatro mochilas, pedías un prao al sacerdote y ya estaba. Ahora tienes que tener personas tituladas, primeros auxilios, titulaciones... algo que creo que es acertado porque da seguridad a las familias.

–¿Qué diferencia a los Socuts de otras asociaciones juveniles?

–La diferencia es el contacto con la naturaleza y funcionar en pequeños grupos. Un niño o un joven se te va el día de mañana y cuando te lo cruzas por la calle la sonrisita cómplice la tienes. Lo que recomiendo a los jóvenes es que prueben tanto para nosotros como para cualquier asociación del concejo. De hecho, para nosotros lo importante sería hacer cosas conjuntas con otras asociaciones porque eso enriquece.

–¿Qué planes de futuro tienen?

–Cuando empiece el curso tenemos pensado mover las redes sociales y vamos a intentar poner una serie de carteles. El que prueba, no suele marchar. Queremos hacer un Camino de Santiago con los más mayores, ya que empezó el grupo con uno pues hacer otro. El Camino de Santiago es como la vida.