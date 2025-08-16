Paula Expósito, corverana Ejemplar: «Escribiendo es la faceta de mí misma en la que más segura estoy y más confío»

Paula Expósito (Las Vegas, 2000) se define como un 'collage' de las cosas que le gustan, algo que ha dejado plasmado en su primer libro ' ... La Araña' y que le ha valido reconocimiento de Corverana Ejemplar. Los premios se entregarán en una gala que se va a celebrar el viernes 12 de septiembre en el Teatro de la Lechera de Cancienes, en el marco de las Fiestas de Corvera

–¿Qué supone este momento vital siendo tan joven?

–Es una reafirmación que es muy útil y muy necesaria cuando intentas expresarte artísticamente y cuando intentas ser artista. Creo que el hecho de que me esté pasando esto con lo que es mi primera publicación literaria me da un empujón y me hace ver que gusta, que puede funcionar. Es como gasolina, un empuje.

–En el libro mezcla varios formatos. ¿Por qué esta decisión?

–Siempre he escrito prosa poética, era algo más innato y mi formato preferido, el que domino un poquito mejor. En la ESAD tuve más contacto con la poesía y fue un formato con el que me apeteció experimentar. 'La Araña' es un Frankenstein de muchas cosas. Me apetecía ver a dónde se podía llegar y qué salía de mi. Era como jugar mientras se escribe.

–Es una forma de no tomarse la literatura tan en serio ¿no?

–Creo que escribo un poco lo que a mí me gusta leer. No soy lingüista y no busco la excelencia estructural cuando escribo, sino lo que se hace siempre de buscar formas nuevas de decir algo que se ha dicho muchas veces con las imágenes que yo tengo en la cabeza. Tengo un estilo muy oscuro, muy raro, muy grotesco… Son las imágenes que yo disfruto.

–¿De dónde viene ese imaginario?

–Es como mezclar lo bello y divino con lo más asqueroso y perturbador, esa fusión me vuelve loca, me obsesiona. Creo que es porque mis referentes no son solo literarios, sino que cojo mucho de la pintura, del cine, de los videojuegos… y ese apartado tan visual se refleja en la forma de escribir que tengo.

–¿Qué le seduce de la poesía?

–Creo que es lo sensorial y lo aprensivo. En cuanto a la poesía todo el mundo tiene unos temas y un estilo muy específico y creo que la poesía da en el clavo con algunas cosas que no sabes que te afectan y a veces, sin falta de que una pieza sea perfecta, toca ciertas teclas.

–¿Le asusta la página en blanco?

–Considero que eso pasa cuando se empieza a escribir buscando que la idea sea muy buena. Escribir también es confiar en el proceso y primero hay que escribir un esqueleto y orientar el texto, después ya se va limando.

–El hecho de publicar implica que la gente se acerque a sus ideas y sentimientos. ¿Cómo maneja la vulnerabilidad? ¿Es algo en lo que piensa?

–No lo pienso en absoluto. A mí me gusta escribir porque me fluye. Es como un hilo mágico del que se tira y un momento en el que estoy yo sola conmigo misma. Cuando de verdad te gusta lo que has hecho es cuando puedes publicarlo. Habrá gente a la que no le guste nada pero cuando es auténtico va a haber alguien a quien le llegue. Cuando buscas el producto más que la expresión ahí sí que creo que te vas a sentir muy inseguro siempre. Escribo porque me nace y es un proceso que disfruto un montón. Esa soledad me relaja un montón y fluyo en ella.

–A veces es más una necesidad.

–Exacto. Yo lo que escribo por ejemplo es muy oscuro pero no sale de frustración o tristeza o rabia, sino de confianza, de una sensación en la que me gusto mientras escribo. Es un proceso también de autocuidado. Escribiendo es la faceta de mí misma en la que más segura estoy, en la que más confío.

–¿Por qué camino le gustaría continuar en el futuro?

–Mi abuelo decía que no hay que ser pobre para soñar pero a mí me gustaría poder ser escritora. Estoy muy agradecida a Corvera y al Ayuntamiento porque me han motivado a que mi trayectoria no muera en 'La Araña' y ya tengo en mente un nuevo proyecto.