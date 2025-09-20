El parking de la calle Palacio Valdés, en Las Vegas, llega a las dieciséis plazas tras las obras

L. L. P. LAS VEGAS. Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La calle Palacio Valdés de Las Vegas ya cuenta con nuevo aparcamiento. El Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de reordenación de las plazas de aparcamiento que se han ampliado de once a dieciséis para turismos, y se han habilitado dos nuevas plazas específicas para motocicletas.

El proyecto ha consistido en la redistribución de los espacios y del carril de circulación, optimizando así la superficie disponible. Las nuevas plazas cuentan con una anchura de 2,50 metros entre ejes, lo que mejora la maniobrabilidad y facilita el estacionamiento. Así, antes de la actuación, la distancia entre el último aparcamiento y el muro del edificio era de 4,45 metros, lo que dificultaba la maniobra de los vehículos.

Tras la reordenación, se dispone ahora de cinco metros de espacio libre, lo que garantiza mayor seguridad y comodidad para los conductores.

«Hemos conseguido ganar plazas de aparcamiento, hacerlas más amplias y cómodas, y mejorar la circulación en la zona. Son pequeñas intervenciones que, con una inversión ajustada, repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la mejora de la calidad de vida en nuestro concejo», señala Iván Fernández, alcalde de Corvera.

La obra, en la que se han invertido unos 3.000 euros responde así la demanda vecinal. En total se ha ganado un 46% más respecto a las que había. Si se tienen en cuenta las dos plazas para motocicletas, el aumento pasa a ser de un 64% de espacio para estacionamiento.

Además, en próximas fechas se hará una apertura en el aparcamiento en la zona de la Avenida del Principado para tener acceso a este estacionamiento. Con este nuevo aparcamiento los vecinos de la zona tendrán mayor facilidad a la hora de dejar sus vehículos.