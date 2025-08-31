Los más pequeños serán los protagonistas en las fiestas de Corvera con Pequelandia y una 'Holi Party'

Lucía López Pérez Castrillón Domingo, 31 de agosto 2025, 18:44 Comenta Compartir

Los niños de Corvera son los protagonistas esta semana en las actividades previas al inicio de las fiestas del concejo, que tendrán lugar del 12 al 14 de septiembre.

A partir del martes, Pequelandia abrirá una nueva edición de hinchables en la plaza del parque Europa de Las Vegas hasta el jueves, 4 de septiembre. Las actividades abrirán en horario de mañana y tarde, de 11 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas. Entre las 19.45 y las 20.30 horas, los juegos e hinchables estarán reservados para menores con necesidades educativas especiales.

Esta nueva edición de Pequelandia ofrecerá juegos e hinchables de distinta complejidad, acordes a diferentes franjas de edad del público infantil. Así, los niños y niñas podrán divertirse con la portería hinchable, el Barco Pirata; el hinchable 'Brujitas', el tobogán 'Bob Esponja', el 'Batman' y la 'Isla Pirata'. Como siempre, todos los hinchables estarán supervisados por monitores y monitoras que gestionarán los accesos a los mismos.

Por segundo año consecutivo, además, se instalarán carteles con pictogramas para mejorar la accesibilidad de la actividad. Estos carteles estarán colocados de manera visible en todos los hinchables y en las vallas de acceso a la zona de juego para permitir una mejor accesibilidad a los menores con discapacidad psíquica a identificar con facilidad el tipo de hinchable.

«Está comprobado que los apoyos visuales son un recurso muy útil para comunicarnos de manera recíproca con niños y niños que no disponen de lenguaje o tienen un desarrollo tardío del habla, con niños que tienen dificultades de comprensión del lenguaje o presentan dificultades en el procesamiento de la información, como ocurre en menores con TDAH, TEA o discapacidad auditiva. El empleo de apoyos visuales les ayuda a organizar mejor la información, y les facilita la interacción social», explicó el concejal de Festejos, Rafael Alonso, que presentó las actividades en el Ayuntamiento.

Folixa de colores

La segunda gran cita que acogerá a pequeños y familias será la Folixa de los Colores que dará el pistoletazo oficial a las fiestas de Corvera el viernes 12 de septiembre. La cita, que se desarrollará de 17 a 20 horas en Las Vegas, estará abierta a todos los públicos y su participación tendrá carácter gratuito. Para crear un gran ambiente de inicio, se utilizarán extintores cargados con polvos de distintos colores cada uno. Posteriormente y para quitarse el polvo dos cañones lanzarán espuma con un alcance de 8 metros.

Las marcha Clcloturista, la Comida en la Calle, las animaciones infantiles y las atracciones de feria durante todas las fiestas y con precios rebajados el lunes 15 de septiembre completan la programación para los más pequeños.

