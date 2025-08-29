Fiestas de Corvera: fechas, orquestas y actividades

Lucía López Pérez Castrillón Viernes, 29 de agosto 2025, 10:41 Comenta Compartir

Corvera se prepara ya para celebrar sus fiestas grandes, que tendrán lugar del 12 al 14 de septiembre y que comenzarán con las fiestas de San Justo y Pastor de Solís el próximo fin de semana.

El concejal de Festejos, Rafael Alonso, presentó el programa de fiestas que, un año más, llega cargado de actividades y verbenas y cuya novedad este año es el Día de L'Asturianía, el 13 de septiembre. La jornada pondrá en el centro la cultura y la identidad asturiana.

Ese mismo día, por la mañana, se desarrollará la tradicional Marcha Cicloturista con salida a las 11 horas desde la plaza de Los Maestros de Las Vegas, en un recorrido de 11,7 kilómetros por el concejo y meta en el prao de la fiesta. Para esta actividad se espera la participación de más de un millar de personas.

Por la tarde, la música sonará en el anfiteatro de Las Vegas de la mano del Corvera Sound, con varios djs.

La Folixa de los Colores y la gala Corvera Ejemplar será la que de inicio a las fiestas el 12 de septiembre en La Lechera, con un acto que comenzará a las 17.20 horas y que en esta edición reconoce a cuatro vecinos del tejido social, cultural y educativo del concejo.

En las fiestas no pueden faltar tampoco las verbenas, que volverán a llenar el prau de Los Campos de música. La primera tendrá lugar el viernes 12, comenzando a las 22.30 horas y prolongándose hasta la madrugada, con las actuaciones de las orquestas Assia y Fórmula.

Assia hará dos pases, de 22.30 a 0.00 horas y de 3 a 5 horas; mientras que la Orquesta Fórmula tocará de 00.00 a 03.00 horas.

El sábado 13 de septiembre, a las 22 horas comenzará la discomóvil, cuyo primer pase hará un paréntesis entre las once y las once y media cuando se lanzarán los Fuegos Artificiales, para volver al escenario en la segunda tanda, de 2.30 hasta las 5 horas. Inmediatamente después del fin de los fuegos artificiales, será el turno de la Orquesta Panorama City, que amenizará la noche desde las 23.30 hasta las 02.30 horas.

El domingo 14 de septiembre, día de la Comida en la Calle, a las 21 horas actuará la orquesta Magma, hasta las 00.00 horas. Todas las actuaciones de las orquestas tendrán lugar en el Prao de La Fiesta.

«Hemos trabajado para diseñar unas fiestas que no solo refuercen nuestras tradiciones, sino que también ofrezcan propuestas novedosas y de calidad», señala Alonso. Rockvera y Pequelandia servirán de previa la semana antes de las fiestas.