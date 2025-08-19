La marcha cicloturista de Corvera espera superar los mil participantes este año Será el principal evento deportivo de las fiestas del concejo, se celebrará el 13 de septiembre y tendrá un recorrido de 11,7 kilómetros

Alejandro L. Jambrina Avilés Martes, 19 de agosto 2025, 19:51

Este año el deporte vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de las fiestas de Corvera. En apenas tres jornadas, del 12 al 14 de septiembre, se van a suceder las competiciones y actividades deportivas por todo el concejo, incluyendo la popular marcha cicloturista que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, donde se prevé que participen más de un millar de personas.

La marcha saldrá a las 11 horas desde la plaza de Los Maestros, en Las Vegas, y tendrá un recorrido por el concejo de 11,7 kilómetros, con llegada en el prau de la fiesta. Las inscripciones podrán realizarse de manera anticipada desde el lunes 1 de septiembre en el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas, en horario de 10 a 14 y de 16 a 22 horas, así como el mismo día de la marcha, hasta media hora antes de su inicio, en el centro Tomás y Valiente de Las Vegas.

En el momento de la inscripción, los participantes recibirán un dorsal y un vale que podrán canjear por un refresco a su llegada a meta. Para formalizar la inscripción, los interesados deberán aportar nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento de cada uno de los inscritos.

Pero la marcha en bicicleta no es el único evento deportivo que transcurre en las fiestas, ni mucho menos. El primero tendrá lugar previo a las fiestas, el domingo 7 de septiembre, con la celebración del Campeonato Nacional de Petanca, en las canchas de petanca, en Los Campos. Ya en plenas fiestas habrá actividades deportivas para todos los gustos: tenis, vóley playa, balonmano o kárate.

Las artes marciales tendrán especial protagonismo con diferentes convocatorias los días 12 y 13. Habrá actividades de autodefensa para mujeres; jornadas de kárate infantil; de boxeo y full-contac y talleres de iniciación en dichas disciplinas para todas las edades. El 13 de septiembre, en la pista multideporte de Los Campos habrá una competición de remoergómetro. Por su parte, el Trofeo Ayuntamiento de Corvera de Tiro con Pistola Estándar Internacional, que tendrá lugar en Gabitos, será el día 14, y ese mismo día, en Nuña, el tradicional Recorrido de Bosque 3D de Tiro con Arco.

El balonmano también tendrá una presencia especial durante las fiestas con el VI Torneo Corvera Handball en el Toso Muñiz el día 12. De igual manera, se celebrará el III Torneo de Vóley Playa en la pista de vóley playa de Los Campos, el 12 de septiembre; y el XXX Torneo de Vóley Prao en la pista multideporte de Los Campos el día 13. El polideportivo de Cancienes será escenario, el 12 y 13 de septiembre, del Torneo de Tenis. El Fútbol Sala tendrá su protagonismo el viernes 12, con los Torneos Prebenjamín y Benjamín, que se van a disputar en el polideportivo de Los Campos. 'Jugando al atletismo', en el parque Europa, será el día 13.