Recta final en las obras del campo de fútbol
Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00
R. D. Las obras de los vestuarios del campo de fútbol José Ramón Pérez Gutiérrez, en La Marzaniella, en Trasona, entran en su fase final. ... Los trabajos, con un coste de 150.000 euros, estarán listos para el 20 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de los clubes locales. Con el término de esta obra se culmina una reforma casi integral del campo de fútbol, con una inversión de 400.000 euros.
