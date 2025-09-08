Solís honra a sus Santos Justo y Pastor Las celebraciones en la parroquia corverana concluirán hoy con una sesión vermú y la actuación de la Orquesta Acordes

Sol y calor durante la procesión que ayer recorrió el camino desde la iglesia parroquial de Solís hasta la ermita de los Santos Justo y Pastor, epicentro por la mañana de los actos festivos de esta parroquia corverana. Sin embargo, a los más pequeños, montados sobre una carreta tirada por dos bueyes, poco pareció importarles un sol impenitente que, conforme fue avanzando la jornada, se iba a echar de menos. No tanto por la temperatura como por el riesgo de lluvia.

El olor de la corderada comenzó a congregar a los romeros bajo la carpa pasado el mediodía, donde la comida se desarrolló con gran armonía. Por la tarde hubo distintas actividades para los más pequeños y romería para cerrar la jornada.

Hoy, lunes, habrá una sesión vermú a las 13 horas y, a las 20.30 comenzará la entrega del bollo y la botella de vino.

En esta ocasión la convocatoria para una gran parrillada será por la noche, a las 21 horas, y el cierre de fiesta, a las 23.30 horas, se le ha encargado a la Orquesta Acordes. El reto de mantener al público animado, pero sobre todo despierto, hasta altas horas, corresponderá a la música de dj.