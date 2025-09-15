Los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés, de nuevo a subasta

El Ayuntamiento de Corvera ha vuelto a sacar de nuevo a subasta los terrenos donde se espera que se construya la ciudad deportiva del Real Avilés ... . El suelo suma 61.179 metros cuadrados, sobre los que se proyectan cuatro campos de fútbol, un pabellón de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo, además de la residencia para albergar a 150 deportistas.

La cuantía base de esta subastas es de 2.118.995,84 euros, cantidad descrita de valor tipo de venta, según la valoración realizada por los Servicios Técnicos Municipales. Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al presupuesto base, y podrá concurrir a ella cualquier interesado. Para la valoración de las proposiciones se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que deberá ser necesariamente el del mejor precio.

Se espera que en esta ocasión, tras dos intentos fallidos anteriores, uno de los cuales le costó el pago de una indemnización al presidente del club, Diego Baeza, la operación pueda salir adelante. En su favor pesa el hecho de que el club ya no tenga ningún tipo de deuda con las administraciones públicas.