El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés, de nuevo a subasta

El Ayuntameinto de Corvera ha convocado un nuevo proceso de enajenación del suelo, por un precio de salida de 2,1 millones de euros

LVA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:30

El Ayuntamiento de Corvera ha vuelto a sacar de nuevo a subasta los terrenos donde se espera que se construya la ciudad deportiva del Real Avilés ... . El suelo suma 61.179 metros cuadrados, sobre los que se proyectan cuatro campos de fútbol, un pabellón de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo, además de la residencia para albergar a 150 deportistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  5. 5 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  6. 6

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  10. 10 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés, de nuevo a subasta

Los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés, de nuevo a subasta