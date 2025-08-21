El Ayuntamiento de Corvera relanza la ciudad deportiva del Real Avilés: «Diego Baeza ha demostrado que tiene palabra» Una vez pagada la sanción administrativa de 77.557 euros por parte del presidente del club avilesino, el proceso administrativo se retomará este mes

El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, y el alcalde de Corvera, Iván Fernández cuando presentaron el proyecto de la ciudad deportiva en mayo de 2023.

El Ayuntamiento de Corvera ha celebrado que el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, haya pagado finalmente la sanción administrativa de 77.557 euros que venía impidiendo la continuación del proceso administrativo para construir la futura ciudad deportiva y podrá por tanto presentarse a una nueva subasta de los terrenos, ubicados en Truyés.

Es más, desde el consistorio corverano han anunciado que van a retomar «de inmediato» el procedimiento administrativo para la puesta en marcha de la subasta de los terrenos municipales donde se construirá la futura ciudad deportiva del Real Avilés Industrial. El propio alcalde, Iván Fernández, ha mostrado públicamente su agradecimiento al presidente del club. «Desde el Ayuntamiento queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a Baeza por mantener su compromiso firme con este proyecto, demostrando que tiene palabra y que cumple con sus compromisos».

Cabe recordar que el proyecto de ciudad deportiva contempla una instalación multidisciplinar de casi 70.000 metros cuadrados, con varios campos de fútbol, incluido un mini estadio de césped natural con capacidad aproximada para 3.000 espectadores. También se construirá un pabellón de fútbol sala y baloncesto, una pista de atletismo, varias pistas de pádel, pistas de tenis, rocódromo, zona de e-sports y residencia para aproximadamente 150 deportistas, además de un amplio aparcamiento. Se estima una inversión total de más de 20 millones de euros y el recinto estará abierto al público además de acoger al Real Avilés.

«Este equipamiento, de carácter deportivo, social y económico, se vislumbra como un verdadero motor de progreso para Corvera, la comarca y Asturias, pudiendo ser un motor generador de empleo y progreso y una gran palanca dinamizadora de la economía» ha afirmado el alcalde corverano, Iván Fernández, que celebra el pago de la sanción administrativa que paralizaba desde hace varios meses el proyecto.

Próximas gestiones administrativas

Llegados a este punto toca afrontar varias fases para retomar el proyecto de la ciudad deportiva, empezando por reiniciar del procedimiento de subasta, algo que se prevé para finales de agosto o principios del mes de septiembre. La duración estimada del procedimiento se estima entre cuatro y cinco semanas desde su puesta en marcha hasta la adjudicación final. Después tocará llevar a cabo la inscripción en el registro para garantizar la plena seguridad jurídica, algo que previsiblemente se hará en las primeras semanas de octubre.

Después tocará la concesión de la licencia de construcción, que se podría solicitar y conceder casi de forma paralela al registro de la propiedad, con la finalidad de adelantar los plazos para el inicio de las obras.

«Este proyecto no solo representará un avance deportivo, social y económico, sino que también implicará importantes ingresos para las arcas municipales, los cuales serán reinvertidos en planes de inversión y seguir avanzando en el desarrollo del concejo», recalcó el alcalde.