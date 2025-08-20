El Real Avilés relanza el proyecto de la ciudad deportiva en Corvera El club ha hecho frente al pago de la sanción administrativa de 77.557,43 euros y podrá participar en una nueva subasta de los terrenos de Truyés

Santy Menor Avilés Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:10

Aunque Diego Baeza siempre lo ha mantenido en su discurso, ya se puede decir de manera oficial, tal y como adelantó LA VOZ DE AVILÉS, que el Real Avilés Industrial relanza su proyecto de ciudad deportiva en Corvera. El club, respaldado por el fondo de inversión con el que colabora en la operación, ha pagado la sanción administrativa de 77.557,43 euros por incumplimiento de los plazos y podrá presentarse a una nueva subasta de los terrenos, ubicados en Truyés.

El espacio salió a subasta en febrero de 2024 por un valor de 2.118.995,84 euros. Al segundo intento, Carpa Élite, empresa que representa Diego Baeza, se hizo con ella, pero el trámite definitivo para hacerse con los terrenos quedó en suspenso. Y es que el presidente del Real Avilés presentó un escrito solicitando una factura requerida por el fondo que se hará cargo de la inversión de más de 20 millones de euros, y, pese a que lo intentaron, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Corvera no hallaron la manera de dar soporte legal a esa petición.

Fruto de ello llegó la sanción y el Real Avilés la ha abonado para poder continuar con el proceso, que se reinicia, pero con mucho trabajo adelantado. En ese sentido, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, reconocía hace unos días a este periódico que el proceso ahora será «rápido. Si de algo fuimos ejemplo es la celeridad del Ayuntamiento en el primer procedimiento de modificación del planeamiento, que llevaba 18 meses como mínimo y lo hicimos en 10 meses y medio. La capacidad de gestión del Ayuntamiento y la celeridad administrativa forma parte de lo que tiene que aportar. Mira lo que pasa con la ciudad deportiva del Real Oviedo, nosotros hemos demostrado más agilidad que Oviedo y Siero».

Por tanto, esa rapidez burocrática compensaría la dilación en la venta de los terrenos. Iván Fernández destaca que «vamos en tiempos normales, porque luego el desarrollo sería de manera inmediata y la concesión de la parcela se haría paralela casi a la licencia. Ganaríamos otros cuatro o cinco meses, es un año en total de ganancia».