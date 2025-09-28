Un vecino en silla de ruedas reclama solución para un bache en Corvera Desde el Ayuntamiento se encuentran valorando las posibles soluciones a un problema para el que se necesita el permiso del Principado

Domingo Morcillo, vecino de Cancienes, es un hombre pegado a un silla de ruedas desde 2020. Con ella se mueve por Corvera sin apenas problemas. Sin embargo hace tiempo que en su barrio se topó con un bache que le obliga a tomar una ruta alternativa «y más peligrosa» para ir hasta Los Campos o Las Vegas. Si quiere ir por la acera que discurre paralela a la AS-17 no puede llegar muy lejos ya que su camino finaliza en la subida hacia el barrio del Cabañón, donde se encuentra el bordillo.

Este vecino asegura que ha puesto varias quejas al Ayuntamiento «pero no me hacen caso, aquí nadie lo arregla». No es la primera vez que Morcillo denuncia esta situación, aunque la respuesta siempre es la misma porque las competencias son de la administración autonómica.

Jorge Suárez, edil de Obras, señala que al ser una zona por la que pasa una carretera autonómica se necesita permiso del Principado. Asimismo, explica que se están valorando posibles soluciones al problema, entre las que se encuentra la colocación de un paso de peatones que permita a los vecinos en una situación similar cruzar hasta el otro lado de la carretera.

«La orografía de la entrada no hay forma de cambiarla, es una carretera que está en cuesta y que colinda con una carretera autonómica. Estamos buscando la viabilidad de hacer un doble paso de peatones para que se pueda ir al otro lado, pero ese permiso no son competencias nuestras», señala Suárez.