El TSJA dice que el crimen de Susana Sierra en Gijón «no ha sido calificado como de violencia de género»

El crimen de Susana Sierra, la mujer cuyo cadáver apareció el pasado 24 de junio en un cubo de basura de la vivienda en Gijón de su pareja, Jesús 'El vasco', «no ha sido calificado como de violencia de género». Por ese motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias «no permite la personación de Abogadas para la Igualdad como acusación popular en este momento procesal y estado de instrucción de la presente causa«. Entiende el tribunal que no está justificada »la existencia de un interés público o colectivo o cómo los hechos investigados puedan afectar de manera amplia a la sociedad«.

Esa ha sido la respuesta recibida por la asociación sin ánimo de lucro que une a expertas en materia de violencia de género en Asturias en una entidad que se persona como acusación popular en todos los juicios por violencia machista en la región. Para ellas, el de Susana Sierra «lo es», como también para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para el Principado y para el Ministerio de Igualdad. Solo no lo es para el TSJA.

Una decisión contra la que la presidenta de Abogadas para la Igualdad, María Martín, ha anunciado ya que «recurriremos», puesto que, como ella misma indica, «la Ley de Violencia de Género de 2004 solo habla de los delitos de menor entidad», ya que «no existe ninguna especialización en el Código Penal». Es decir, se instruya en un juzgado especializado o en uno de instrucción, cuando una mujer es asesinada en un contexto de pareja la entidad se presenta como acusación popular«.

Porque, mientras se pelea para que el tipo 'feminicidio' aparezca en el Código Penal, identificando los crímenes machistas, la diferencia entre el asesinato de un hombre cometido por una mujer y lo contrario solo tiene castigo diferente si los abogados de la asesinada logran incorporar el agravante de género.

Recuerda Martín que ya con el caso de Karilenia Charles, la mujer asesinada el 31 de enero en Langreo, la primera víctima de violencia machista en España en 2025, «tuvimos que escribir un artículo para decir que a nosotras nos daba exactamente igual si el asesino era o no pareja de ella, si tenían o no relación afectiva, que fuera al juzgado de Violencia o de Instrucción, porque lo que estaba claro es que ese señor quería controlar a esta señora y que la mató cuando vio que dejaba de poder controlarla. Es una situación de dominio claro».

Entienden que Susana Sierra se encontraba, también, en la misma situación, puesto que había comenzado con la persona que, presuntamente, la asesinó, una relación de convivencia.

Buscada desde principios de mayo

El examen forense del cuerpo de Susana Sierra, de 49 años, concluyó que era ella la mujer a la que la Policía Nacional buscaba desde principios de mayo. La autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal determinó que llevaba muerta casi dos meses y aprecia indicios homicidas en el informe preliminar. Fue una autopsia de gran complejidad debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los restos, que fueron rociados con una sustancia corrosiva, supuestamente, para disolverlos y evitar el olor a putrefacción.

Es, precisamente, que la Justicia hubiera abierto diligencias por su desaparición, el argumento que utiliza el TSJA para descartar su paso a un juzgado especializado, ya que la titular del juzgado de instrucción no se ha inhibido del caso.

No obstante, desde Abogadas para la Igualdad se defiende la necesidad de su presencia en el proceso judicial. Una calificación la de género que también realizó la Policía Nacional durante el proceso de análisis de lo sucedido y detención al presunto asesino, que permanece en prisión desde su detención.

En estos momentos, en España han sido asesinadas ya 24 mujeres. Tres de ellas, la gijonesa Susana Sierra, Karilenia Charles y Lola Fernández, son asturianas. El Ministerio de Igualdad sigue manteniendo el de la gijonesa en el listado de feminicidios.