La Fiscalía pide el ingreso en prisión del autor confeso del feminicidio en Laviana, que sigue hospitalizado

Ingresado en el Hospital del Valle del Nalón. Así se encuentra el autor confeso del asesinato, ayer en Pola de Laviana, de Dolores F., de 86 años. Su marido, Eustaquio F., de 90, llamó de madrugada a la cuidadora de la mujer para advertirla del paso a dar. Cuando llegó la Guardia Civil se encontró con el cadáver de la octogenaria, sometido a «gran violencia». Él también presentaba heridas autoinflingidas, por lo que fue trasladado al centro hospitalario en el que aún permanece ingresado. No está previsto que reciba el alta en las próximas horas.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa con la investigación y a la espera de ese alta, para poner al lavianés a disposición judicial. Por su parte, la Fiscalía de la sección territorial de Langreo acaba de solicitar al Tribunal de Instancia de Laviana el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido. Lo hace después de que la comitiva judicial, integrada por la magistrada del tribunal, la letrada de la Administración de Justicia y el fiscal se trasladara esta mañana al hospital langreano. Cita en la que el detenido se acogió a su derecho a no declarar.

Según informa Fiscalía, «el fiscal, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio/asesinato». Una solicitud que atiende «a la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena a imponer en caso de condena». Además, dado el estado de salud del detenido, el fiscal solicitó que sea trasladado al módulo penitenciario del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) mientras se le realizan las pruebas que se consideren oportunas. Una vez finalizadas, reclama que «sea conducido al centro penitenciario o, en su caso y si lo hubiera, a un centro residencial en régimen cerrado».

Asturias se moviliza

Mientras los operadores jurídicos y policiales hacen su trabajo, la sociedad asturiana se moviliza contra este nuevo asesinato machista, el tercero en la región en lo que va de año y el número veintidós en España. Al mediodía, se produjeron concentraciones y minutos de silencio ante los ayuntamientos de gran parte de la región. A las 17 horas, está prevista la gran concentración de protesta ante el Ayuntamiento de Laviana, a la que acudirán no solo el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, quien ayer se mostró muy emocionado, al ser vecino de la víctima, y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien junto a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, se personó en el lugar de los hechos desde primera hora de ayer, sino todo el movimiento feminista asturiano, que espera del acto un claro respaldo a la víctima y un más claro rechazo a la violencia machista.

Dolores F., Lola, de 86 años, madre de dos hijos, es la tercera víctima mortal de la violencia machista en Asturias. El 31 de enero fue asesinada en Sama la joven Karilenia Charles, de 40 años y madre de dos hijos. El 24 de junio, apareció en el cubo de basura del piso de su pareja, en Gijón, el cadáver de Susana Sierra, de 49 años, madre de un hijo.

La vicepresidenta del Principado recordó ayer la necesidad de denunciar, tanto las víctimas como sus familiares y amigos, ya que Asturias «tiene a disposición toda una red de atención». Precisamente, en el Centro Asesor de la Mujer (CAM) de Pola de Laviana no tenía expediente abierto la octogenaria asesinada. La abogada del dispositivo, Natalia González, se unió ayer a las voces que descartaban la etiqueta de 'crimen por compasión' para este feminicidio. «Las mujeres somos cuidadoras y no matamos a quienes cuidamos», clamaron ayer las feministas asturianas. González plantea la necesidad de «avanzar hacia un nuevo modelo de masculinidad en el que el cuidado este en el centro. Tanto el autocuidado como el de las personas que están alrededor».

Un llamamiento a la sociedad que también realizan todas las entidades especializadas. La Plataforma Feminista de Asturias ha mostrado su rechazo tanto al asesinato, como a que «se siga hablando de 'presunto' en un caso en el que él mismo ha confesado que mató a su mujer». También lamenta que se conozca todo de la víctima «y poco del agresor», porque entienden que «de nuevo se la pone a ella en el centro y origen de los motivos que han llevado a tan funesto final. Este desvío de la mirada del responsable a la víctima contribuye a la culpabilización de esta última. A su vez que otorga razones que explican la conducta del asesino, que ve minimizada y hasta comprendida, su responsabilidad».

Lo dicen por las voces que hablan de un crimen 'por compasión', dada la edad del asesino, 90 años, y de la víctima, 86, así como la enfermedad degenerativa que ella padecía. Esa etiqueta ya fue rechazada ayer con contundencia y la Plataforma Feminista de Asturias vuelve a reiterarla hoy. «Ante situaciones iguales y, en muchas ocasiones, más gravosas, nosotras no matamos». El motivo de la decisión que tomó Eustaquio F. es «por más que se intente esconder es, como siempre y una vez más, el machismo».

En este caso, creen que la decisión «quizá estuviera motivada por un orgullo herido, por su propia mirada hacia su vejez. Una vejez que le muestra que ya no es un hombre capaz de cuidar y mantener a su mujer y que por ello se considera no válido, inútil. Ese concepto de masculinidad tóxica que siempre fue una ficción, pero que en la vejez se les desmorona del todo. Podríamos ahondar más en ello e ir destapando todas las posibles capas y aristas que pueden esconderse detrás. Pero nos alargaríamos demasiado. Sólo queremos insistir en que los modelos de masculinidad con los que los hombres se siguen construyendo son peligrosos para nosotras. De una u otra manera, los problemas de los hombres con su masculinidad los acabamos pagando nosotras, y no únicamente ellos».

Un rechazo que también hizo público la Escuela de Feminismo Rosario de Vicuña. La que, cada año en estas fechas, dirige en Gijón Amelia Valcárcel. «La violencia contra las mujeres está siempre presente en la agenda de trabajo de esta escuela», aseguró, además de confirmar que participará, esta tarde, en la concentración organizada en Laviana.