Las feministas de Asturias estallan: «Estamos hartas de que los minutos de silencio no cambien nada»

Hartas. Enfadadas. Preocupadas. Tres adjetivos que califican el ánimo del movimiento feminista asturiano en una jornada que arranca con un asesinato machista. El cometido a las 6.30 de hoy en Pola de Laviana por un hombre de 90 años que mató a golpes y cuchilladas a su mujer, de 86 años. Después, intentó suicidarse, pero sus heridas no revisten gravedad. Es ella la tercera asturiana víctima de la violencia machista desde el inicio del año, uno en el que Asturias abrió la luctuosa lista que suma ya 22 feminicidios. El 31 de enero, también en Sama, Karilenia Ch. fue acuchillada en plena calle por Francisco F., con quien convivía. El 24 de junio, se encontró el cadáver de Susana Sierra dentro de un cubo de basura en la vivienda en Gijón de quien ha sido su asesino, Jesús, 'El vasco'. «Y ahora, este, estoy muy triste y muy enfadada», confesó Begoña Piñero.

La presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, que cada año premia la actuación en igualdad y castiga los comportamientos machistas con sus galardones Comadre de Oro y Felpeyu, quiere dejar claro que «no se puede hablar de un crimen por compasión», ante la declaración del nonagenario asesino, que dijo no sentirse capacitado para cuidar de su mujer, enferma, pese a que contaban con el apoyo de una cuidadora. «No hay asesinatos por compasión. Si los hubiera, las mujeres nos llevaríamos la palma, porque nosotras somos las que cuidamos siempre, a maridos, a hijos, en situaciones muy duras. Pero ninguna asesina a quien cuida».

Piñero entiende que lo sucedido «es una pata, pequeña, porque el machismo sigue, de ese negacionismo que estamos viendo». Uno que quedó probado entre los más jóvenes, con el último estudio del Instituto de la Juventud. Dice el informe que uno de cada cuatro jóvenes cree que «la violencia de género no existe» y que se trata «de un invento ideológico». Para la presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, «estamos en una etapa negra para las mujeres, una etapa de la que saldremos, no tengo dudas, pero que se basa en el negacionismo y en el que quienes pensaban que no tenían privilegios, ahora se quejan al perderlos». Lo dice porque «da igual que sea un hogar pobre o rico, con más o menos formación, en todos el hombre tiene algún tipo de privilegio y, sobre todo, el más importante: poder salir a la calle solo y de noche sin miedo a sufrir una agresión sexual».

Sus declaraciones llegaron en un intermedio de la Escuela Feminista Rosario de Acuña que, cada año, se celebra en Gijón. En la cita, inaugurada por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se guardó un minuto de silencio por la fallecida. La regidora recordó, también, a Susana Sierra, así como los últimos asesinatos de cuatro mujeres y un menor.

Un incremento de la violencia que ha motivado la convocatoria de un Comité de Crisis para el próximo 10 de julio y que lleva a Begoña Piñera a hacer un llamamiento «a la unión de la sociedad. Debemos pararnos a pensar qué está ocurriendo y a poner soluciones», pero tiene poca fe en que este nuevo feminicidio genere una protesta multitudinaria. «Quizás veamos lo mismo que en la concentración en Gijón, contra el asesinato de Susana Sierra, había poca gente».

Algo que pretende solucionar Asturias Feminista, la plataforma que aglutina a muchas entidades feministas. «Estamos en contacto con el Principado y con la Delegación del Gobierno, porque queremos hacer un acto unitario», explicó una de sus portavoces, Melissa Cicchetti. De mano, han convocado una concentración para hoy mismo, a las 17 horas, ante el Ayuntamiento de Pola de Laviana.

«El sistema está fallando»

Una cita que no se perderán Muyeres de la Escandalera, la entidad feminista que se manifiesta en la ovetense plaza de la Escandalera tras cada feminicidio. De hecho, ya está convocada una protesta mañana, a las 20 horas, por el feminicidio de Pola de Laviana. Su portavoz, Flor Tejo, afirma que «el sistema está fallando. Hay que revisar todos los protocolos, tanto los de protección a las mujeres como denuncian, como los previos, los sanitarios, educativos...» Pone como ejemplo ella lo sucedido con la mujer asesinada en Gijón. «Tenía una cita en Salud Mental a la que no acudió. Y el sistema no dio la voz de alerta, no se movilizó, cuando la ausencia era preocupante, como luego se vio».

Tampoco acepta ella los asesinatos por compasión. «¿Nadie se da cuenta de que las mujeres cuidadoras no asesinan a quien cuidan? ¿Por qué lo vemos lógico cuando es al revés?», se pregunta. «Muchas mujeres han sufrido maltrato y están cuidando a esos maridos cuando están enfermos. Es una barbaridad», asegura.

En la misma línea se manifiesta Asturies Feminista. «No es locura, no es un arrebato, es machismo» se leerá en sus pancartas esta tarde, así como la aseveración que resume el sentir de todas las personas feministas: «Estamos hartas de ver cómo el machismo asesina y el sistema lo permite». Porque el basta ya, ya no basta.