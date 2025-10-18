Cruce de reproches tras el 17-0: Barbón reta a Queipo a decir que la prórroga fue «ilegal» y el líder del PP le pide que «deje la sumisión» con el gobierno central

Eduardo Paneque Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 15:44 Comenta Compartir

Si en algo coinciden todos los líderes preguntados hoy, un día después de la manifestación contra el peaje del Huerna, es que fue un éxito. Ya sean los representantes de partidos políticos, sindicales y empresariales, todos ellos celebran los cinco mil asistentes que recorrieron las calles de Oviedo. De lo visto y vivido, el presidente asturiano, Adrián Barbón, concluye, satisfecho con el resultado: «El Principado tiene todas las de ganar».Satisfecho, pero con cautela, porque advierte sobre lo que viene ahora: «Exige una respuesta compleja que puede desembocar en un juicio en el Tribunal Superior de Justicia Europeo».

Y mientras todo eso llega, lo que no ha tardado en producirse, si es que alguna vez se detuvo, han sido los cruces de reproches. Adrián Barbón mantiene un mismo reto al líder del PP en Asturias, «que diga que la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal». Y aprovecha para recordar una vez más todo esto es fruto de una decisión de Álvarez Cascos y Aznar en el año 2000 «para hacer caja». Por eso, Barbón insistie: «Fue ilegal y es incapaz de decirlo, y luego critica que no nos atrevemos cuando hemos estado defendiendo los intereses de Asturias en todo momento».

¿Y desde la bancada popular? Pues también señalan al presidente, pero con un argumento distinto. Álvaro Queipo le critica el papel que ha venido desempeñando Adrián Barbón en todo este año, desde que se firmó el documento en la Alianza por las Infraestructuras. «Tiene que ir a Madrid a negociar, ir al despacho del ministro ministro, presionarle y trasladar lo que es justo para Asturias». A mayores, y subiendo el tono, Álvaro Queipo le pide al presidente que «deje de buscar subterfugios» y entona un «basta la sumisión de Adrián Barb´ y del gobierno del Principado» al gobierno central.

