Mieres reclama apartamentos residenciales para mayores en el colegio La Salle de Turón

El Ayuntamiento propone utilizar parte de las antiguas instalaciones escolares que quedarán sin uso tras habilitar el nuevo centro de salud

ALEJANDRO FUENTE MIERES. Viernes, 14 septiembre 2018, 00:22

El equipo de gobierno de Mieres reclama al Principado la creación de apartamentos residenciales para personas mayores en las instalaciones del antiguo colegio La Salle de Turón. En concreto, se plantea que se pueda utilizar para este fin la parte del edificio que no será aprovechada para el nuevo ambulatorio que se está construyendo actualmente. La alcaldesa en funciones, Teresa Iglesias, ha enviado una carta a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, poniendo sobre la mesa esta propuesta con el objetivo de «ampliar la red de alojamiento residencial para personas mayores, que gestiona el organismo autónomo ERA de tal forma que se puedan transformar estas instalaciones para ofrecer, por primera vez en nuestro municipio, apartamentos residenciales para los mayores, dando respuesta así a las necesidades de alojamiento de personas válidas que no quieren o no pueden recurrir a las residencias convencionales».

En su escrito, la regidora en funciones -el alcalde, Aníbal Vázquez, y el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, han delegado sus funciones por tener estos días una intensa agenda- recuerda la necesidad de ampliar la actual red pública de Bienestar Social en varios ámbitos (centros sociales de personas mayores, de día, residencias y otros equipamientos especializados). Indica además que es preciso «reducir las listas de espera, pero también para poder afrontar las demandas para los próximos años».

Se trata de una posición que siempre ha defendido el equipo de gobierno mierense, que ahora pone sobre la mesa este proyecto que permitiría trabajar en la línea de ofrecer nuevas alternativas dentro de la red pública de servicios para los mayores del concejo y de la comarca. «Esperamos que el Principado sea sensible ante esta petición, que permitiría dar uso a la parte del edificio que quedará vacía y ofrecer a las personas mayores un nuevo servicio orientado a reforzar su bienestar y calidad de vida».

La alcaldesa en funciones también ha enviado otra carta a la Consejería de Hacienda y Sector Público pidiendo la puesta en marcha de manera urgente de las labores de limpieza y mantenimiento básico que necesita la parte del antiguo colegio La Salle, que quedará sin uso tras la construcción del nuevo ambulatorio.

Las obras de adecuación del inmueble dieron comienzo en noviembre del 2017. Tras las remodelación, adjudicada en casi dos millones de euros, se espera que el centro de salud pueda entrar en servicio a principios de 2019.