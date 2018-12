Los niños mierenses adelantan la Nochevieja Medio centenar de niños mierenses despidieron el año de forma adelantada. / JUAN CARLOS ROMÁN Disfrutaron de una fiesta a su medida con talleres, juegos y baile, y donde las doce uvas de la suerte eran de chocoloate MARTA VARELA MIERES. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:07

«Vamos de Nochevieja», decían ayer los niños mierenses que con muchas ganas de divertirse empezaban a llegar a la plaza del Ayuntamiento a media tarde. Algunos lo hacían con algún complemento navideño en su atuendo y otros directamente vestidos de fiesta, aunque todos unidos por la ropa de abrigo.

Todo estaba preparado. Casi sin fallos la fiesta se fue nutriendo de risas, bailes y mucha complicidad. Tras el éxito del pasado año, el Ayuntamiento de Mieres convocó una nueva edición de esta celebración adelantada, una cita en la que los más pequeños del concejo fueron los protagonistas absolutos. «Los niños la estaban esperando y preguntaban hace semanas cuando iba a ser», comentaban algunos padres.

Durante la fiesta hubo minidisco, animación infantil, un taller de cócteles sin alcohol y la visita de algún personaje de dibujos animados muy conocidos por el público infantil que tímidamente se acercaban a ellos.

Y no hay fiesta de Nochevieja sin cotillón y sin campanadas que, en este caso, llegaron sobre las 20 horas y sin uvas. Eso sí, disponía de doce chocolates de la suerte para dar la bienvenida al año nuevo con días de antelación. Fue un momento de muchos nervios para los niños, algunos no pudieron aguantar ni a los cuartos y dieron buena cuenta de las golosinas nada más caer en sus manos. De lo que no se olvidaron fue de dar besos a amigos y vecinos y llenarles de buenos deseos.

Más de medio millar de niños disfrutaron de una fiesta diseñada a su medida, aunque también sirvió para animar a padres y abuelos, que vigilaban atentos a la buena marcha de las actividades. La Nochevieja infantil se ha colocado como una de las grandes citas de la Navidad mierense en su segundo año de celebración. Porque los más pequeños de la casa también quieren despedir el año a su manera.

La diversión para ellos continuará los próximos días con la Feria de Navidad ubicada en el parque Jovellanos. Hoy habrá un taller para confeccionar adornos para el árbol y además acudirá el Príncipe Aliatar para recoger las cartas de los niños para Sus Majestades antes de la noche de Reyes.