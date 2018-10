«Hay más practicantes de deportes de montaña con poca formación» Raúl Lora del Cerro. Raúl Lora del Cerro (Asociación Española de Guías de Montaña): «No creo que la gente vaya con la intención de jugarse la vida, pero hace falta una experiencia y conocimientos técnicos que no tienen» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 1 octubre 2018, 03:06

En los últimos meses se vienen registrando numerosos accidentes de montaña en prácticamente toda Asturias, aunque el mayor número se está concentrando en el entorno de los Picos de Europa. En lo que va de año se han contabilizado ya una docena de víctimas mortales y se trata de montañeros de todo tipo, desde los más inexpertos a grandes experimentados en el montañismo. Raúl Lora del Cerro es el responsable de la Comisión de Accidentes de la Asociación Española de Guías de Montaña y guía de alta montaña perteneciente a la Unión Internacional de Guías de Alta Montaña (UIGAM), en la Escuela Alpina de Gredos. Considera que, dada la gran cantidad de personas que practican deportes de montaña, no es de extrañar un incremento de accidentes.

-¿Le sorprende que se estén registrando tantos accidentes en la montaña este año, especialmente en la asturiana?

-No sorprende especialmente. Desde el punto de vista de los profesionales, son previsibles. Hay que tener en cuenta que cada vez son más las personas que practican deportes de montaña y muchas lo hacen sin la preparación y la experiencia necesaria para ciertas actividades.

-¿Influyen las condiciones meteorológicas y de la propia montaña?

-En la primavera y hasta la mitad del verano las condiciones eran más exigentes, porque la nieve acumulada aguantó más semanas y muchas actividades que en verano no suelen causar problemas este año sí lo hicieron. También puede ser que hubiera gente que no llevó el material necesario o no lo supo usar.

Nivel técnico

-¿La situación que se está observando en la montaña asturiana ocurre también en el resto de España?

-Todavía no tenemos los datos de los Pirineos para tener una referencia, pero en Gredos, hasta el final de la primavera se registraron menos accidentes que otros años, debido al mal tiempo que hubo los fines de semana. Del verano aún no tenemos datos oficiales, pero la sensación es que está siendo similar a otros años. Aquí (en Gredos), durante el verano, los rescates suelen ser de poca gravedad, como torceduras de tobillo, fracturas o golpes de calor. Predomina otro tipo de actividad de menor nivel técnico que las principales ascensiones en los Picos de Europa.

-¿Qué le parece lo que está ocurriendo actualmente en la montaña asturiana?

-Llama la atención que hay más accidentes y de bastante gravedad, aunque no sorprende porque cada vez hay más practicantes de deportes de montaña con poca formación y en un terreno más exigente de lo esperado.

Seguro de accidente

-La Federación Asturiana de Montaña llama la atención sobre la conveniencia de federarse. ¿Qué le parece?

-Federarte no te garantiza que no vayas a tener un accidente. Lo importante es tener la formación y experiencia necesarias para acometer las ascensiones o escaladas con las mayores garantías de seguridad. Para adquirir esa formación es recomendable contratar guías profesionales que imparten cursos de calidad. Me parece recomendable federarse, entre otras cosas, para tener un seguro de accidentes.

-¿Cree que hay personas que acuden a la montaña de una manera inconsciente con lo que se van a encontrar?

-No de manera inconsciente, pero sí con falta de formación y experiencia. Algunos deportistas no son conscientes de los peligros objetivos y subjetivos que se pueden encontrar y que hay que saber gestionar con garantías. No creo que la gente vaya a la montaña con la intención de jugarse la vida, no quieren hacerse daño, pero hace falta una experiencia y conocimientos técnicos que no se tienen y que les impiden reconocer los peligros.

-¿Le parece que un exceso de publicidad, como puede ocurrir con la Ruta del Cares, dé a la gente la sensación de que es más fácil de lo que en realidad es?

-Está claro de que se trata de una cuestión de estadística; cuanta más gente, más posibilidades hay de que se produzcan accidentes y ese tipo de rutas son especialmente populares. Sí es cierto que a veces se hace ver a la gente que todo el mundo puede hacer casi cualquier cosa. La Ruta del Cares no es exigente, simplemente requiere de un conocimiento mínimo. Hay que saber qué material tienes que llevar, interpretar las previsiones meteorológicas, etcétera. Algunos lo desconocen por completo y ello les puede llevar a situaciones peligrosas.

-¿Es malo que haya mucha gente que se incorpore a practicar deportes de montaña?

-No. Cuanta más gente mejor, porque los valores que fomentan las actividades de montaña son muy positivos. Sí creo que desde las instituciones se debería promover la necesidad de formarse, de adquirir experiencia progresivamente y de contratar a profesionales para formarse adecuadamente o realizar ciertas actividades. Hay que promover una práctica segura del montañismo, pero cuanta más gente haya más se fomentaran los valores de esta modalidad deportiva.