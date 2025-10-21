Cae una banda que vendía droga en Asturias: 31 detenidos en toda España y 600 kilos de hachís incautados

Martes, 21 de octubre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Tenían sus sedes principales en Madrid y Toledo, pero gracias a un sofisticado sistema de caleteado -dobles fondos en los asientos- en los coches transportaban droga por toda España. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que actuaba en buena parte del territorio naciona, incluido Asturias, ha incautado 600 kilos de hachís y 1.500 gramos de cocaína y ha detenido a 31 personas.

La operación 'Vilda', dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, se ha llevado a cabo con intervenciones en Palencia, Asturias, Madrid, Toledo, Álava y La Rioja, donde se han realizado 120 registros y se han incautado 70.000 euros en efectivo y 12 vehículos.

Cinco de estos vehículos contaban con sistemas de caleteado muy sofisticados que alcanzaban un valor de hasta 70.000 euros debido a sus complejos sistemas de seguridad.

Además, se han intervenido importantes documentos contables que han permitido conocer las cantidades de droga movidas, los precios de la mercancía y los vehículos utilizados.

Ampliar

Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando los guardias civiles, a raíz de varias operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que estaría distribuyendo distintos tipos de sustancias de drogas por el territorio nacional.

Imanes, mandos a distancia y coches lanzadera

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que dicha organización utilizaba vehículos con dobles fondos con sistemas de apertura muy sofisticados, que combinaban mandos a distancia e imanes de los propios mandos del vehículo. A pesar de contar con estos sistemas, también enviaban coches de alta gama como «lanzadera» con el fin de detectar posibles controles policiales en las rutas.

Los agentes han podido determinar las diferentes funciones de cada miembro de la organización, averiguando que los cabecillas de la organización contaban con distribuidores periféricos, encargados de la venta en su provincia y en las limítrofes.

El resto de integrantes contaban con unos roles muy concretos que llevaban a cabo sin llegar a coincidir los unos con los otros, entre los que se encontraban desde la dirección hasta la distribución de la droga, el transporte o el almacenamiento de modo que no tenían conocimiento del resto de integrantes.

De esta forma, pisos en las localidades de Yuncos e Illescas (Toledo) eran utilizados como almacenes de la droga, realizando desde estos la distribución por el resto de la geografía nacional.