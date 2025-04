La dimisión de Belarmina Díaz «abre un nuevo escenario de investigación y regeneración», indica IU

El socio de gobierno del PSOE y consejero de Ordenación Territoria, Ovidio Zapico (IU) tenía esta mañana una difícil papeleta en el pleno. Por una ... parte, sus compañeros de grupo parlamentario, Delia Campomanes y Xabel Vegas, en sendas intervenciones que fueron alabadas públicamente por Vox, dejaron claro que «la ley obliga a la protección de los trabajadores en su puesto de trabajo» y en el caso del accidente minero de Cerredo, «ese derecho fue vulnerado, respecto a las competencias de la Administración en materia de vigilancia y control», lo que constituye una «responsabilidad inexcusable».

Eso lo había dicho Campomanes antes de que la consejera dimitiese, y llegó también a afirmar que los controles de la Administración regional «fallaron estrepitosamente, incomprensiblemente e inexcusablemente». En ese momento, el run-run de una ruptura de gobierno se estaba adueñando del hemiciclo asturiano. Además, la consejera ya había hecho una intervención inicial de veinte minutos de duración, profusa en datos (por más que los grupos de la oposición también señalaron todos sus huecos e incoherencias), que no parecía alentar la tesis de una dimisión, sino de una defensa de su postura.

Tanto era así, que Xabel Vegas, en su intervención a renglón seguido de la de Campomanes, aludió a lo que la parte socialista del Gobierno llama claramente «el caso Blue Solving» para decir que esa denominación «será así en lo penal, pero tal vez la responsabilidad se extiende a otros autores». ¿Sabían los diputados de IU que la consejera ya había presentado su dimisión el día anterior? No lo parece.

Es más, el propio Vegas dejaba en el aire la posición de IU respecto a la solicitud de una comisión de investigación, sin aclarar si la apoyarán o no. Lo único que sí postuló es que «la investigación judicial es la cúspide de todas, y sin ella, el resto, que deben ser auxiliares, no tienen sentido, porque los responsables directos e inmediatos son los empresarios, pero comprendemos que no basta con las responsabilidades judiciales, ni con las deficiencias administrativas, sino que hace falta conocer las políticas, sólo así generaremos un nuevo marco de confianza». Seguía pareciendo que IU desconocía que la dimisión ya se había producido el lunes.

Eso sí, dejó claro Vegas, respecto a la comisión parlamentaria, que «no podemos dejar que se convierta en un instrumento frívolo, ni vamos a consentir espectáculos degradantes ni circos políticos. Ya hemos dicho que no venimos a cerrar filas, sino a abrir puertas y ventanas», pero, en todo caso, si hay comisión debería ser «un ejercicio ejemplar de transparencia, con la obligación de ver qué falló».

Ovidio Zapico, que durante el pleno no intervino y que fue el único miembro del consejo de gobierno que no abandonó el Hemiciclo a la salida de Belarmina Díaz (todos los demás salieron con ella para dar muestra de apoyo, tras el beso que Adrián Barbón le propinó en pleno centro de la Cámara), se quedó hasta el abrupto final del pleno.

A la salida, y ya conocedor del desenlace, Zapico quiso ser conciso y breve: «Esta tarde hemos convocado a la dirección Colegiada del partido, para decidir los pasos a tomar» respecto a la situación política que se abre en estos momentos, incluida la convocatoria de la comisión de investigación -imparable, en términos reglamentarios, al contar con el apoyo de cuatro grupos parlamentarios-. La Colegiada estaba convocada inicialmente para el próximo martes. La dimisión de Belarmina Díaz ha cambiado el calendario de una IU que está reaccionando a golpe de acontecimientos, lo que incide en la idea de un distanciamiento entre los socios de Gobierno. Ahora, y como aviso a navegantes, probablemente los que van en el mismo barco del Gobierno en el que él aún se encuentra, Ovidio Zapico sentenció: «se abre un nuevo escenario de investigación y regeneración».