«Es duro estar seis meses sin los críos»

Liam tiene siete meses. Ayer, mientras observaba desde los brazos de su madre la algarabía que protagonizaban más de cien personas en la sala de llegadas del aeropuerto de Asturias, vio con sorpresa cómo un desconocido besaba a su mamá. «Es papi, es papi», le explicaba ante su enfado una llorosa Lizty. Su hermana, de siete años, sí conoce al militar que, también lloroso, la besaba a ella, a su hermano y a su madre. Héctor Vaca, integrante del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, recién llegado de una misión en Líbano a la que partió en noviembre pasado, recordaba que, en aquel momento, su hijo tenía un mes. Han pasado seis más sin verlo. «Dejé un bebé y me encuentro con un chico», se emocionaba Vaca.

«Lo más duro es estar seis meses sin los críos, sin la familia» fue, quizá, la frase más repetida ayer en la terminal asturiana. Ninguno de los 58 militares del contingente de 193 del Regimiento de Infantería Príncipe que, el pasado 22 de noviembre, partió hacia Líbano recordaba ayer las noches de guardia, las acciones de pacificación en la frontera entre Israel y Líbano bajo el paraguas de la ONU, ni los incidentes «ninguno grave y todos solventados con seguridad y garantías», según explicó el coronel Manuel Pérez, jefe del acuartelamiento Cabo Noval.

02:04 Vídeo.

Lo único que tenían todos en mente es que «han pasado seis meses, 186 días y 4.464 horas» sin los suyos, como indicaba el cartel de Yoel. El pequeño gijonés, de nueve años, dejó que su hermano Yerai, de seis, llevara el otro cartel que confeccionó, dijo, «con mis compañeros del Colegio Príncipe de Asturias».

Lo hizo el día en que su padre conectó con todos ellos mediante videoconferencia «desde un cole de Líbano para los niños de allí y nosotros nos conociéramos». Los de Gijón les mostraron comidas típicas. «Ellos, cómo pasaban la Navidad».

Mientras hablaba, Yoel no dejaba de mirar hacia la puerta de salida de pasajeros. No le pesaba el cartel, ni la noche sin dormir. «No han pegado ojo», reconocía su madre, Vanesa. Por no pesarles, no les pesaron ni los 35 minutos que se demoró la salida de los pasajeros. Como tampoco le pesaron a su padre, el sargento primero Francisco Javier García Hernández, ni el poco sueño ni sus dos hijos a los que, sin soltar los carteles, cogió en brazos a la vez para fundirse en un abrazo a cuatro con los críos y su mujer.

«Es mi cuarta misión y cada vez se hace más duro, pero por estar separado de ellos», explicó el sargento primero que se dedicó, en esta estancia en el Líbano, a realizar «numerosas acciones con los colegios. El Sporting y el Oviedo nos hicieron donaciones. Recreamos allí un derbi que acabó en... ejem... empate», bromeó muerto de risa.

Tamara y Alicia

Muy cerca de él, Tamara Marquínez abrazaba a su sobrina Alicia, a la que dejó hace seis meses cuando acababa de nacer. Y casi a su lado, Eva Santos lograba su propósito de que su hijo Álvaro Ramos la encontrara en la marabunta de familiares. Para lograrlo, como Yoel y Yerai, ella elaboró su propia pancarta. «Es única. Son todos los lugares donde ha estado mi hijo en sus 22 años de vida». Los dos últimos, como soldado en Cabo Noval. «Viene de familia de 'verdes'», dijo en referencia al uniforme del Ejército y la Guardia Civil, «así que está encantado».

Los abrazos y besos de ayer volverán a repetirse el miércoles, pero en la terminal de Santiago de Compostela. Ahí llegan los 91 militares del contingente de 193 del Regimiento de Infantería Príncipe número 3 que hace seis meses marchó hacia el Líbano a la Operación Libre Hidalgo XXX. Según el coronel jefe, todos aguardan una nueva misión. Yoel y Yerai tienen otros planes para su padre.