De encadenarse en la Junta a acampar en el centro de Oviedo: la protesta de la escuela concertada

A las ocho y media de la tarde aún no tienen claro qué van a cenar. Alguien les acaba de llevar unas pastas. Empieza a refrescar, dicen, y han tenido que ocultar las camisetas naranjas bajo sudaderas. Han desplegado dos tiendas de campaña, algunas colchonetas y varias sillas. Es la acampada de la escuela concertada, en pleno centro de Oviedo, a la espera de que el Gobierno asturiano se siente a negociar con ellos. Hasta ahora no ha habido ningún movimiento.

De esta forma, la escuela concertada asturiana sigue su lucha. Mañana jueves 12 de junio los docentes que forman esta marea naranja comenzarán su huelga, pero en estas últimas jornadas se han hecho oír protagonizando varias protestas en distintas ciudades de la región. Están dispuestos a seguir presionando hasta que se les escuche. Y para muestra un botón. En la mañana de este miércoles los tres sindicatos convocantes, OTECAS, USO y FSIE han decidido dar un paso más y se han encadenado en la Junta General como gesto simbólico para reclamar una reunión urgente con el Ejecutivo autonómico. Pero la cosa no se ha quedado ahí; tras ese gesto no han abandonado su lucha sino que han pasado de atarse a protagonizar una auténtica acampada en la plaza de España de Oviedo.

Ampliar

Se van a mantener de vigilia, dicen, hasta que al mediodía de mañana lleguen los muchos manifestantes que confían reunir en la jornada de huelga, en la que todos los centros concertados de Asturias han remitido a las familias cartas explicando cuál es la situación. Exigen un aumento de plantillas, jubilaciones parciales, mejoras salariales y equiparación de condiciones laborales con la red pública. «Queremos protestar ante quien corresponde, el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, por seguir manteniendo un trato discriminatorio hacia los 3.000 trabajadores que imparten el servicio público educativo en los centros concertados. Exigimos que, del mismo modo que se hizo con los representantes sindicales de la red pública, nos reciba a nosotros como representantes de la red concertada, que, volvemos a recordar, imparte el mismo servicio público de educación. Nuestro objetivo es que se abra de una vez por todas la mesa de negociación».

Una mesa que no acaba de llegar y por la que están dispuestos a seguir protestando. Más enfadados aun si cabe hoy, después de escuchar a Adrián Barbón decir que los docentes de la concertada deben hablar con sus patronales para reclamar mejoras. "El Gobierno no es su empleador". José Manuel Cueto, de OTECAS, no oculta su malestar. "Eso no lo puede decir alguien que ha estudiado Derecho y que es presidente de un Gobierno. Él conoce perfectamente el marco jurídico de la escuela concertada, el pago delegado, el complemento autonómico... Lo que ha dicho es de un populismo... Quiere confundir a la gente."

Cuenta todo eso mientras permanece en la acampada de la Plaza de España, que mañana espera ver llena de gente. Porque "no se puede abandonar a 30.000 alumnos".