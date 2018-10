«Air Europa viene para quedarse, haga lo que haga Iberia con los precios» Manuel Panadero, de Globalia . / LUIS SEVILLA «Nuestra idea inicial era poner en marcha los cuatro vuelos diarios ya en diciembre y en ello estamos. De no poder, lo haremos el 1 de marzo» Manuel Panadero Director de Relaciones Institucionales de Globalia CH. TUYA GIJÓN. Miércoles, 24 octubre 2018, 03:43

La ruta aérea entre Asturias y Madrid es la eterna asignatura pendiente de Air Europa. La compañía de Globalia aterrizó en esa línea en junio de 2010 y la abandonó en septiembre de 2014. En el medio, un parón de meses tras un desencuentro con el Principado y un adiós al perder el convenio de promoción turística que ganó Iberia. Tal y como adelantó EL COMERCIO, volverá el 1 de marzo. Manuel Panadero (Madrid, 1949), asegura que, esta vez, «es la definitiva». El director de Relaciones Institucionales de Globalia, exmandatario de Transportes en los gobiernos de Felipe González, muñidor con su compañero y amigo Julián Bonet de la conexión asturmadrileña, no teme a la competencia.

-¿Vuelven para quedarse?

-Sí, sí. Empezaremos con cuatro vuelos diarios, de ida y vuelta, que garantiza la conexión con las salidas internacionales desde Madrid.

«Barajamos impugnar el pliego del concurso de promoción, pero luego dijimos 'pelillos a la mar'»

-Anunciaron el inicio de operaciones para el 1 de marzo.

-La idea inicial era operar ya en diciembre, pero vamos muy apretados. Estamos ajustando horarios, porque queremos poner los billetes a la venta en un mes. Si, finalmente, logramos encajar para diciembre, estupendo, pero en firme será a partir del 1 de marzo. Empezaremos con las aeronaves turbohélice (ATR) de setenta plazas, aunque dependiendo de la disponibilidad de flota y la respuesta de la demanda podríamos cambiar de avión.

-Se han quedado fuera del concurso de promoción turística, dotado con 1,2 millones, por no operar con un avión de 120 plazas

-Sí, estamos fuera. ¿Qué le vamos a hacer? De momento, tenemos que operar con los ATR, aunque, ya digo, podemos cambiar en el futuro.

-¿No se plantearon impugnar el concurso?

-Somos muy peleones y no voy a negar que se nos pasó por la cabeza. Barajamos hacerlo, pero luego dijimos 'pelillos a la mar'. Tenemos muy clara nuestra operación. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a los apoyos que quieran darnos.

-¿No pueden operar con aviones de más capacidad?

-Sí, tenemos los Embraer de 120 plazas, pero, ahora mismo, no hay disponibilidad. No descartamos utilizarlos en el futuro.

-¿No teme la competencia de Iberia y de la compañía que gane el concurso abierto por el Principado, si es que es otra?

-El mejor mecanismo que la humanidad ha descubierto para bajar precios se llama competencia. Todo lo que no sea competencia acaba siendo precios administrados. ¿Se imagina que los precios de la telefonía hubieran seguido como cuando no había competencia? Lo que estoy seguro es que el gran beneficiado de nuestra entrada será el usuario. Tengo de referencia Vigo y Coruña: los ahorros en un año son muy altos.

-¿Y si gana una 'low-cost' y pone billetes a nueve euros?

-Nuestra competencia es Iberia. No quiero que suene prepotente, pero es que nosotros trabajamos el largo radio. Ofrecer al asturiano volar a toda nuestra red continental, o la de nuestros socios. Por ejemplo, desde Asturias se va a poder comprar un avión a Delhi, que opera nuestra socia Air India. Ojo, y no hablamos de estar cinco horas tirado en el aeropuerto de escala. Nuestros horarios están preparados para esperas máximas de hora y media.

-¿Qué diferencia esta Air Europa que no teme la competencia a la que se fue en 2014 precisamente por ella?

-Todo era diferente. Que ellos ganaran el concurso fue duro y nosotros teníamos otros agujeros. Ahora venimos con una red consolidada. Llevamos cuatro años preparando esta vuelta y lo hacemos para quedarnos. Es un regreso definitivo.

-¿Y si la ruta se declara como Obligación de Servicio Público?

-La calificación de servicio público es todo y nada. Depende de las condiciones que pongas para hacer la ruta. Ahora mismo, con una aerolínea que ofrece competencia en la ruta a través de cuatro vuelos diarios, yo no la pediría.