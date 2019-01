Fade considera que quienes rechazan la unión «no conocen bien» la iniciativa

Si el área metropolitana sobrevive sin Oviedo, su siguiente paso será redactar unos estatutos y formalizar una mesa en la que incorporar a empresarios, sindicatos y colegios profesionales, colectivos que ayer salieron en defensa del asunto. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, se reafirmó en que el proyecto permitiría mejorar la movilidad de la región y captar financiación comunitaria.

«El que piense que el área metropolitana afectará a la municipalidad o a la autonomía de los concejos, no conoce bien el proyecto», expresó Feito durante un acto empresarial en la capital. El representante de la patronal hizo un canto contra los localismos, destacando que «las tendencias han cambiado y hace un siglo todos competíamos con todos, pero hoy competimos con asiáticos y estadounidenses».

«No veo en qué puede perjudicar este proyecto», aseguró, al tiempo que asumió que «si no es por unanimidad no se puede hacer; todos los ayuntamientos están representados y los acuerdos tienen que ser ratificados en pleno». Belarmino Feito instó a los participantes a «hacer una reflexión porque esto no atenta contra la capitalidad o la autonomía y va en beneficio de todos».

Cabe recordar que la propia Cámara de Comercio de Oviedo había organizado anteriormente una charla en la que reivindicó que el área metropolitana mejoraría la productividad de las empresas y supondría una oportunidad de empleo.

En el frente político socialistas e IU arroparon el esfuerzo del consejero Fernando Lastra para hilvanar un área central que lleva décadas resistiéndose y aprovecharon para cargar contra el PP, pero, sobre todo, contra Podemos. Adrián Barbón reconoció la «necesidad de decir algo de lo ocurrido, como secretario general de la FSA y candidato autonómico». En una visita a Cangas del Narcea contó que la capital es la ciudad en la que estudió y trabaja. «La quiero y por eso lamento profundamente que se quede fuera por una decisión electoralista de dos partidos», dijo.

Sin modificaciones

Apuntando al PP y Podemos, aseguró que han «generado polémicas donde no las hay; si reconocieran que el área es fundamental podrían haber propuesto modificaciones y no lo han hecho. Es puro electoralismo». Barbón argumentó que el proyecto para abrir un foro que reúna a las administraciones que actúan sobre el espacio central y más poblado de la región «no es un proyecto del PSOE, es de la sociedad civil organizada, de los empresarios, de los profesionales».

El candidato socialista dijo estar preocupado por el desenlace en Oviedo «y porque la candidata a la presidencia del Principado por el PP no haga lo que yo hago, que es hablar claro». Para Barbón «el tiempo de los políticos políticamente correctos ha pasado».

En IU celebraron el paso dado «a pesar de la miopía política y la posición reaccionaria de Podemos y el PP». Su diputado Ovidio Zapico estima que «por un mero capricho han dejado fuera del proceso inicial al Ayuntamiento de Oviedo y tendrá que venir una nueva Corporación a enmendar su error porque el área central no tiene marcha atrás».

El representante de la coalición de izquierdas entiende que «el municipalismo del siglo XXI debe superar los límites del concejo y afrontar los problemas y retos de la sociedad del siglo XXI».