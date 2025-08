Carmen Moriyón, en la Feria de Muestras de Asturias: «Si el partido me da su confianza seré candidata a la Alcaldía en 2027»

Iván Villar Gijón Martes, 5 de agosto 2025, 21:18 Comenta Compartir

No dudó Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta General del Principado, a la hora de proponer su titular deseado para una portada de EL COMERCIO: 'Carmen Moriyón vuelve a ser elegida alcaldesa de Gijón en 2027, con mayoría absoluta, y en el Principado hay un cambio del que forma parte Foro'. «Además es realista», remarcaba uno de sus acompañantes. Y no lo descartaba la regidora –también presidenta del partido–, quien en su visita al estand del periódico en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, y tras el órdago de Pumares, manifestaba su plena disponibilidad para encabezar por cuarta ocasión la lista electoral de Foro en la ciudad, tras sus tres exitosas candidaturas anteriores, «si el partido me da su confianza». Porque de la Fidma tan pronto se sale cargado de compras y regalos como con las pilas puestas para que la segunda mitad del mandato se convierta en la antesala de una nueva precampaña electoral.

Ampliar Pumares y Moriyón, con los principales representantes de la Cámara de Comercio tras firmar en el libro de la Fidma. Simal

Moriyón y Pumares hacían estas declaraciones tras haber encabezado durante toda una intensa mañana la visita institucional de Foro a la Fidma. «Veo la Feria muy bien, y ya me impresionó en la inauguración, que fue increíble y la más concurrida de los últimos años», apuntó la alcaldesa, a la que acompañaron en su recorrido varios cargos directivos y representantes municipales de Foro, entre ellos todos sus concejales en Gijón. Confiaba Moriyón en que esta 68 edición «va a tener muy buenas cifras» y firmaba en su libro de honor destacándola como «un fiel reflejo de nuestras ciudad, que seguirá teniendo en este Ayuntamiento el aliado leal y entusiasta que esta cita merece». Mostró además su satisfacción por cómo pabellones como el del propio Ayuntamiento de Gijón o el del Principado de Asturias hayan apostado por la cultura sidrera en homenaje a «ese momento tan feliz como fue para todos su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad». Adrián Pumares apuntó por su parte que «La Fidma representa lo mejor de Asturias: la Asturias que funciona y la que cada mañana levanta la persiana para crear empleo y para generar riquea, a pesar de las nefastas políticas del PSOE».

La alcaldesa, mayando en la casería situada en el exterior del pabellón del Principado. Simal

La primera parada de la delegación fue el pabellón del SabadellHerrero, donde además de interesarse por el exhaustivo estudio sobre las fiestas y el folclore de Asturias realizado para la muestra de este año los representantes de Foro se fotografiaron en un 'photocall folixeru'. En la casería que se recrea en el exterior del pabellón del Principado, Carmen Moriyón se animó a mayar manzana, sorprendiendo a sus acompañantes con su maña. «Lo hice mucho de pequeña, menudos recuerdos», confesó. El recorrido por el pabellón regional culminó una recreación de un chigre-tienda donde el concejal gijonés Jesús Martínez Salvador llamó la atención sobre un cartel que amenazaba con multas de 12 euros «por orden de la Alcaldía» a quien blasfemara. «Va a haber que ponerlo en el Pleno», bromeó. La visita siguió por el pabellón de Gijón, que destaca cómo muchos aspectos ligados a la cultura sidrera nacieron en la ciudad –desde la propia botella al escanciado–, e incluyó la participación de Moriyón en el acto por el Día del Comercio y el homenaje a Carmen Moreno.