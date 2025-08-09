El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inicio de la X Jornada Celiaca en el Palacio de Congresos del recinto ferial. Arnaldo García
Fidma 2025

«Una celiaquía sin diagnosticar puede afectar a la salud reproductiva»

El impacto en la fertilidad y la relación con enfermedades autoinmunes centró las conferencias de tres profesionales sanitarios en la X Jornada Celíaca en la Fidma

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:43

La embrióloga y técnico en dietética especializada en fertilidad Inmaculada Barros, de UR-Cefiva, habló en el marco de la X Jornada Celíaca en la Fidma sobre la relación entre esta enfermedad y la salud reproductiva tanto en mujeres como en hombres. «Es una cuestión que se viene estudiando desde hace una década, que es relativamente poco tiempo, por casos de abortos de repetición, es decir, de mujeres que se quedan embarazadas y los sufren una y otra vez. Tras investigar, se detectó que era por celiaquías no diagnosticadas», indicó. La enfermedad celíaca, sin una adecuada nutrición, «afecta a la calidad de los óvulos y a la calidad seminal». Por eso, Barros incidió en la importancia del diagnóstico.

«En reproducción asistida hablamos de causas desconocidas cuando vemos un problema de fertilidad que, tras hacer todas las pruebas de esterilidad posibles, no sabemos de dónde viene porque no encontramos nada. Ahora sabemos que puede deberse a una celiaquía no diagnosticada». Una vez detectado el problema, no obstante, con una dieta sin gluten, si no hay ninguna otra causa oculta, «el efecto es inmediato y a lo mejor en cuestión de seis meses o de un año estas personas pueden ser ya madres sin problema, porque todo vuelve a estar en equilibrio».

El endocrinólogo Raúl Rodríguez, del Hospital Valle del Nalón, ofreció una conferencia sobre la diabetes de tipo I, «que es una enfermedad relacionada en cierto punto con la celiaquía, ya que comparten factores de riesgo». Su intervención se centró en el reconocimiento precoz de la enfermedad «con síntomas como aumento de la sed y la frecuencia al orinar, junto con una pérdida de peso acompañada de aumento del hambre». Indicó que mientras que entre la población general el riesgo de tener diabetes de tipo I es de una por cada trescientas personas, «entre las personas que tienen la enfermedad celiaca ese riesgo se multiplica por 2,5».

En la jornada también participó la endocrinóloga pediátrica Isolina Riaño, quien habló sobre enfermedades autoinmunes que comparten una misma predisposición con la celiaquía, como las alteraciones tiroideas o la dermatitis herpetiforme. «Si tienes una, pueden aparecer otras. Eso no significa tener que vivir agobiado y con miedo, pero es importnte saberlo para hacer los oportunos cribados y, en caso de que aparezcan, tratarlas.

Elena Díaz, presidenta de la Asociación Celíaca de Asturias, destacó los avances logrados en los últimos años para facilitar el acceso a productos sin gluten, «que hace años solo tenías en las farmacias y ahora están en el supermercado de debajo de nuestra casa», aunque indicó que «todavía queda bastante camino en el ámbito de la restauración. Tenemos resuelta la compra del día, pero nos queda salir a comer fuera, donde también se avanza, pero despacio».

